Redmi Note 13 Pro Plus est le premier smartphone Xiaomi à prendre en charge cette fonctionnalité impressionnante

De nos jours, il est de plus en plus courant de voir des smartphones dotés d'une certification garantissant leur étanchéité et leur résistance à la poussière.

La résistance à l’eau et à la poussière devient un atout majeur pour les smartphones #

Cela est particulièrement utile pour assurer la durabilité et le bon fonctionnement de ces appareils électroniques dans diverses conditions environnementales. Pour le Redmi Note 13 Pro Plus, le fabricant Xiaomi vient de franchir une nouvelle étape en obtenant la certification IP69, offrant ainsi une protection accrue par rapport à la certification IP68 déjà présente sur d’autres modèles.

La différence entre IP68 et IP69 : immersion, pression et température #

La certification IP68 garantit que le smartphone est non seulement résistant à la poussière, mais qu’il peut également être immergé dans l’eau à une profondeur précise sans risquer de dysfonctionnement. Dans le cas du Xiaomi 13, cela signifie que le smartphone peut résister à une immersion dans l’eau jusqu’à 1,5 mètre pendant une durée maximale de 30 minutes. Bien que cette certification puisse sembler suffisante pour la majorité des utilisateurs, Xiaomi a décidé d’aller encore plus loin dans ses tests de résistance.

L’obtention de l’IP69 pour le Redmi Note 13 Pro Plus : une prouesse technologique #

Wu Hao, directeur de produit chez Redmi, a annoncé récemment que l’un de leurs smartphones avait obtenu la certification IP69, un niveau de résistance supérieur qui reste encore méconnu du grand public. Il s’agit du Redmi Note 13 Pro Plus, qui jusqu’à présent était uniquement certifié IP68. Selon le directeur, la différence majeure entre les certifications IP69 et IP68 réside dans la capacité du Redmi Note 13 Pro Plus à résister aux jets d’eau à haute température et haute pression.

À lire Samsung confirme une liste de plus de 20 smartphones Galaxy qui recevront Android 14

Les tests rigoureux nécessaires pour obtenir la certification IP69 #

Pour décrocher cette certification, le Redmi Note 13 Pro Plus a subi des tests où il a été exposé à de l’eau sous pression allant de 86 à 106 kilopascals à une température de 24,7°C avec une humidité relative de 57%. Ainsi, le Redmi Note 13 Pro Plus devient le premier et unique smartphone de la marque fièrement affichant une certification IP69.

Le Redmi Note 13 Pro Plus est le premier smartphone Xiaomi à prendre en charge cette fonctionnalité impressionnante #

Cette prouesse fait du Redmi Note 13 Pro Plus le tout premier appareil de Xiaomi à bénéficier de cette protection avancée contre l’eau et la poussière. Une telle caractéristique le rend sans aucun doute plus attrayant pour les personnes ayant besoin d’un smartphone capable de résister à des conditions extrêmes ou simplement pour celles qui cherchent un appareil résistant aux éclaboussures accidentelles ou à l’immersion temporaire.

Potentiel d’applications et avantages pour les utilisateurs #

Grâce à cette certification IP69, le Redmi Note 13 Pro Plus est désormais en mesure de faire face à des expositions plus importantes à l’eau, notamment lorsqu’il s’agit de jets à haute pression. Cela peut avoir un impact positif sur la durée de vie du smartphone, qui sera moins susceptible de présenter des dysfonctionnements liés à l’infiltration d’eau. De plus, cela constitue un avantage non négligeable pour les utilisateurs, qui n’auront pas besoin de craindre autant les accidents ou les imprévus qui peuvent endommager leur appareil.

Le futur des smartphones étanches chez Xiaomi et dans l’industrie #

Avec l’obtention de la certification IP69 pour son Redmi Note 13 Pro Plus, Xiaomi démontre sa volonté de continuer à repousser les limites technologiques tout en offrant à ses clients une protection optimale contre les aléas du quotidien. Il est fort probable que la marque continue à développer des modèles de smartphones dotés d’une résistance accrue à l’eau et à la poussière, afin de répondre aux attentes toujours croissantes des consommateurs en matière de durabilité et de performance dans toutes les conditions environnementales.

À lire 4 options innovantes que MIUI 15 apporte aux utilisateurs de Xiaomi