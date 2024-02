Samsung confirme une liste de plus de 20 smartphones Galaxy qui recevront Android 14

Samsung a récemment levé le voile sur les modèles de smartphones qui profiteront de la dernière version d'Android, Android 14, avec l'interface One UI 6 intégrée.

La liste comprend plus de 20 appareils Galaxy, dont les populaires séries S, Z et A.

Lancement officiel d’Android 14 et de One UI 6 pour les dispositifs Galaxy #

Dans une annonce officielle, Samsung a révélé son intention de mettre à jour ses dispositifs phares des dernières années, en lançant la nouvelle interface One UI 6 basée sur Android 14. Cela permettra aux utilisateurs des appareils concernés de bénéficier des nouveautés et améliorations qu’offrent cette dernière version du système d’exploitation de Google.

Les appareils Galaxy S, Z et A concernés par la mise à jour #

Selon la liste préliminaire fournie par Samsung, plusieurs modèles de la série Galaxy S seront mis à jour vers Android 14 et One UI 6. Il s’agit notamment des :

À lire Redmi Note 13 Pro Plus est le premier smartphone Xiaomi à prendre en charge cette fonctionnalité impressionnante

Samsung Galaxy S23, S23+, et S23 Ultra

Samsung Galaxy S22, S22+, et S22 Ultra

Samsung Galaxy S21, S21+, et S21 Ultra

Samsung Galaxy S20, S20+, et S20 Ultra

En ce qui concerne les appareils pliables, les modèles innovants de la série Galaxy Z, à l’exception du tout premier Fold, bénéficieront également de cette mise à jour. De plus, le dernier ajout à la série Galaxy Note sera également inclus dans cette liste.

Pour ce qui est des smartphones milieu de gamme du géant technologique, une sélection ciblée des modèles de la Galaxy A sera concernée par Android 14 et One UI 6. Ces modèles représentent l’excellence dans leur catégorie chez Samsung.

Quelles nouveautés pour les utilisateurs ? #

Cette mise à niveau vers Android 14 et One UI 6 promet d’apporter de nombreuses améliorations aux dispositifs Galaxy éligibles. Sans rentrer dans les détails techniques, voici quelques-unes des fonctionnalités clés que les utilisateurs peuvent attendre :

Une meilleure gestion de la confidentialité et des autorisations accordées aux applications

Des performances et une autonomie accrue grâce à une utilisation optimisée des ressources

Un système de notifications amélioré avec la possibilité de regrouper les notifications en fonction de leur importance

L’introduction de nouveaux widgets permettant un accès facilité à certaines fonctions et informations directement depuis l’écran d’accueil

Une compatibilité accrue avec les appareils connectés tels que les montres ou les écouteurs intelligents

La disponibilité de la mise à jour pour les appareils concernés #

Même si Samsung a annoncé sa volonté de mettre à jour plus de 20 modèles Galaxy pour leur offrir Android 14 et One UI 6, il convient de noter que la date de déploiement effectif n’a pas encore été communiquée. Les utilisateurs devront donc patienter quelque temps avant de pouvoir profiter des nouveautés apportées par cette mise à niveau.

À lire 4 options innovantes que MIUI 15 apporte aux utilisateurs de Xiaomi

Des mises à jour régulières pour les dispositifs Galaxy #

Cette annonce témoigne de l’engagement de Samsung envers la satisfaction de ses clients. En proposant des mises à jour régulières pour ses appareils, la marque garantit à ses utilisateurs une expérience optimisée et sécurisée, tout en les maintenant au fait des dernières avancées technologiques dans le domaine des smartphones.

En résumé, Samsung confirme une liste de plus de 20 smartphones Galaxy qui recevront Android 14 et One UI 6, affirmant ainsi son engagement pour offrir des expériences utilisateur toujours meilleures à ses clients.