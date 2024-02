Samsung One UI 6.0 : 10 fonctionnalités clés pour optimiser votre smartphone

La mise à jour de Samsung One UI 6.0 promet une transformation radicale dans l'utilisation de votre smartphone, grâce à son approche centrée sur l'ergonomie, l'esthétique et la fonctionnalité.

Un accent sur l’ergonomie, l’esthétique et la fonctionnalité #

Les utilisateurs pourront ainsi profiter d’une expérience plus intuitive et enrichissante lors de l’utilisation de leur appareil Samsung.

Panneau d’affichage amélioré et nouvelles commandes #

Le panneau d’affichage a été revu et optimisé, offrant de nouvelles commandes pour le Wi-Fi et le Bluetooth. Cela permet une activation et une désactivation plus intuitives de ces fonctionnalités. De plus, les utilisateurs peuvent désormais régler la luminosité de l’écran directement depuis le panneau, même en mode compact, sans avoir à déployer complètement le menu.

Notifications repensées #

Les notifications ont également fait l’objet d’améliorations notables avec l’introduction du design en cartes. Chaque notification est présentée sous forme de carte, facilitant son identification et son interaction. Les notifications sont désormais triées de façon chronologique, garantissant que les plus récentes se trouvent toujours en haut de la liste.

Expérience multimédia améliorée #

La lecture de musique ou de vidéos bénéficie d’un affichage optimisé, avec la possibilité de voir la pochette d’album, pour une expérience visuelle plus riche. L’écran de verrouillage peut également être personnalisé, avec le choix du placement de l’horloge selon les préférences de l’utilisateur.

Optimisation de la prise de photos #

Samsung One UI 6.0 offre également une optimisation dans la prise de photos, avec un bouton permettant de changer facilement entre différentes résolutions et formats d’image. De plus, l’utilisateur peut choisir entre différents niveaux d’optimisation de la qualité d’image, afin d’équilibrer la vitesse et la précision. Un simple glissement vers le haut sur une photo ou une vidéo permet d’accéder directement aux outils d’édition.

Gestion des autocollants et objets #

Les utilisateurs peuvent désormais transformer une partie d’une image en autocollant réutilisable dans d’autres éditions. De plus, la fonction d’effacement intelligent d’objets permet de retirer certains éléments d’une photo en un seul clic, améliorant ainsi la composition de l’image.

Widget de caméra personnalisable #

Le widget de caméra peut être paramétré pour ouvrir directement dans le mode de prise de vue souhaité par l’utilisateur, facilitant ainsi l’utilisation rapide et efficace de cet outil essentiel.

Menu dédié à la gestion de la batterie #

Grâce à l’ajout d’un menu spécifique, il est désormais possible de consulter rapidement l’état de la batterie et d’ajuster les paramètres pour optimiser son utilisation et sa durée de vie.

Renforcement de la sécurité #

Samsung One UI 6.0 intègre une fonction d’auto-blocage, permettant d’améliorer considérablement la sécurité en empêchant l’installation d’applications suspectes et en protégeant contre les commandes malveillantes via USB-C.

