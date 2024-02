Liste complète des appareils éligibles à la mise à jour HyperOS : quels modèles Xiaomi, Redmi et POCO y auront droit ?

Les responsables de Xiaomi, Redmi et Poco se préparent à déployer une nouvelle mise à jour majeure : HyperOS.

Cette mise à jour est très attendue par les utilisateurs, car elle apportera des améliorations significatives en termes de performances et de fonctionnalités. Dans cet article, nous vous donnerons un aperçu complet des appareils éligibles pour cette mise à jour et de ce que vous pouvez attendre avec l’arrivée d’HyperOS sur votre smartphone.

Xiaomi et la mise à jour vers HyperOS #

Xiaomi est l’une des marques phares du groupe Xiaomi Corporation, et possède un grand nombre de dispositifs susceptibles de bénéficier de la mise à jour vers HyperOS. Il convient de noter que les modèles haut de gamme de Xiaomi seront parmi les premiers à recevoir la mise à jour HyperOS en 2023. En effet, la marque donne la priorité à ses gammes haut de gamme pour les mises à jour logicielles.

Liste des modèles de Xiaomi éligibles à la mise à jour HyperOS : #

Il existe de nombreux smartphones Xiaomi qui devraient être éligibles à cette mise à jour, notamment les Mi 11, Mi 10T et autres séries de renom. Toutefois, il est important de rappeler qu’ils ne seront pas tous mis à jour simultanément, le déploiement d’une mise à jour étant souvent progressive. Pour être certain que votre smartphone Xiaomi recevra HyperOS, il est recommandé de consulter régulièrement le site officiel de Xiaomi et de suivre les actualités concernant cette mise à jour.

POCO : Quels appareils recevront HyperOS ? #

En ce qui concerne POCO, la marque propose également une gamme d’appareils susceptibles d’être éligibles pour la mise à jour vers HyperOS. Cependant, la distribution des mises à jour pour les appareils POCO pourrait être légèrement plus lente que pour les modèles Xiaomi. Certaines séries très populaires comme les POCO F ou X devraient néanmoins faire partie des premiers smartphones mis à jour.

Liste des modèles de POCO éligibles à la mise à jour HyperOS : #

On peut compter parmi les modèles probables de Poco : POCO F5 Pro, POCO F5, POCO F4 GT, POCO F4, POCO F3 GT, POCO X6 Pro 5G, POCO X6 5G, POCO X4 GT et beaucoup d’autres. Cela étant dit, il se peut que certains modèles plus anciens ou moins performants ne bénéficient pas directement de cette mise à jour. N’hésitez pas à surveiller les informations publiées par POCO pour vous assurer que votre modèle en fera bien partie.

Redmi et la mise à jour HyperOS #

Redmi, autre filiale de Xiaomi, propose également un large éventail de dispositifs adaptés aux différents segments du marché. La stratégie de mise à jour de Xiaomi pour les appareils Redmi diffère entre le marché chinois et international. En Chine, Xiaomi privilégie généralement la gamme Redmi par rapport aux autres marques du groupe.

Liste des modèles de Redmi éligibles à la mise à jour HyperOS : #

Pour ce qui est des appareils Redmi, on peut s’attendre à ce que les séries telles que : Redmi K40, Redmi Note 10S, Redmi K40S, Redmi Note 10 Pro, Redmi K40 Pro/Pro+, Redmi 10 2022, Redmi K40 Gaming et d’autres soient autorisés à bénéficier de cette mise à niveau vers HyperOS. Tout comme pour les deux autres marques, il est conseillé de rester informé des annonces officielles de Redmi concernant la disponibilité de cette mise à jour pour votre modèle spécifique.

La liste complète des appareils éligibles à la mise à jour HyperOS des trois marques devrait être confirmée dans les prochaines semaines ou mois. Il est donc important de suivre de près les actualités pour connaître précisément les modalités de cette mise à jour et vérifier si votre smartphone Xiaomi, Redmi ou POCO sera bien concerné. N’hésitez pas à consulter régulièrement les canaux d’information officiels pour vous tenir au courant des développements et des annonces concernant HyperOS.