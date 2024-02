Android 14 : liste des smartphones compatibles et dates de mise à jour

Le déploiement d’Android 14 va s’étendre jusqu’à 2024 pour certains modèles. Découvrez ici la liste des smartphones annoncés comme compatibles et les dates possibles de mise à jour.

Les Google Pixel en première ligne #

La gamme Google Pixel est toujours la première à profiter des mises à jour Android. Les premiers téléphones à recevoir la nouvelle version étaient les Google Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 5a, Pixel 5 et d’autres modèles plus anciens.

iQOO entre dans la course avec l’iQOO 11 Pro #

Subsidiary of Vivo, iQOO also joined the ranks of the Android 14 adventure by releasing their second beta for the iQOO 11 Pro, the only phone in the lineup that was included in the beta program.

Nothing avec son premier modèle #

La marque Nothing, à travers son tout premier modèle baptisé « Phone », a également intégré le programme bêta d’Android 14 en proposant une version développement aux testeurs.

La promesse d’OxygenOS 14 basée sur Android 14 pour OnePlus #

OnePlus ne veut pas être en reste et a annoncé son OxygenOS 14 basé sur Android 14 le 25 septembre. Les modèles concernés et les dates prévues pour leurs mises à jour sont :

OnePlus11 : mise à jour OTA officielle en novembre 2023

OnePlus Nord Pro : bêta en octobre

OnePlus 11R : bêta en octobre

OnePlus10 Pro : bêta en octobre

OnePlus T10 : bêta en octobre

Oppo et sa deuxième version de la bêta de Find N2 Flip #

Oppo a lancé une deuxième version du programme bêta d’Android 14 spécifiquement pour son smartphone pliant, le Find N2 Flip. La mise à jour officielle devrait être déployée avant la fin de l’année.

Realme met à jour ses appareils avec Realme UI5.0 #

Sous l’égide du groupe BBK, Realme a également lancée un programme bêta de sa propre version d’Android 14 – Realme UI5.0 avec GT2 Pro pour commencer. Le déploiement des mises à jour se fera ensuite progressivement sur plusieurs mois. Bien qu’aucune date précise n’ait été annoncée, voici le calendrier prévisionnel :

Realme GT2 Pro : dès septembre 2023

Realme GT Neo3 : dès octobre 2023

Realme11Pro ,11Pro+, Narzo60 ,Narzo60Pro et GT Neo3T : dès novembre 2023

Realme C55, 10Pro, 10Pro+ et Narzo N55 : dès décembre 2023

D’autres modèles des séries 11 et 9 devraient bénéficier d’un accès en bêta à partir du premier trimestre de 2024.

Samsung prévoit des mises à jour jusqu’en décembre #

Le géant sud-coréen Samsung a déjà prévu une liste de smartphones qui recevront la mise à jour vers Android 14 avant la fin de l’année 2023. Parmi les principaux modèles concernés, on retrouve notamment :

Les Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra le 30 octobre

Les Galaxy Z Flip5 et Z Fold5 le 13 novembre

Les Galaxy A54 et A34 le 13 novembre

Les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra le 15 novembre

Le Galaxy S23 FE le 20 novembre

La série Galaxy A13 5G, A33 et A53 le 20 novembre

Les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra le 20 novembre

Les Galaxy Z Flip4 et Z Fold4 le 20 novembre

Les Galaxy S32 FE le 24 novembre

Les Galaxy A52 et A52s 5G le 27 novembre

Les Galaxy A13 et A235 5G le 27 novembre

Les Galaxy Z Flip et Z Fold le 27 novembre

Le Galaxy A72 le 30 novembre

Le Galaxy A255 5G le 1er décembre

Si vous possédez l’un des modèles énumérés ci-dessus, consultez régulièrement les mises à jour logicielles depuis le menu Paramètres de votre téléphone.

Vivo X90 Pro10 : un dispositif unique avec bêta publique d’Android 14 #

Enfin, Vivo n’est pas en reste et propose une bêta publique d’Android 14 pour un seul de ses modèles, le X90 Pro10. Les mises à jour sont attendues plus tard dans l’année.

Xiaomi prévoit également des mises à jour pour ses appareils phares #

Les premiers modèles concernés par la mise à jour Android 14 chez Xiaomi sont les Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 et Xiaomi 12T. D’autres modèles pourraient être annoncés ultérieurement.

Avec la sortie imminente d’Android 14, de nombreux utilisateurs de smartphones de différentes marques peuvent s’attendre à des mises à jour significatives dans les mois qui viennent. Veillez donc à consulter régulièrement les paramètres de votre téléphone pour surveiller les nouvelles mises à jour.