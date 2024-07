Front Populaire : divergence persistante sur le choix du Premier Ministre l’émergence de deux candidats

La question de qui choisir entre le socialiste Olivier Faure et l'Insoumise Clémence Guetté suscite toujours des débats, faute de consensus. Qui emportera le consensus ?

TL;DR Le Nouveau Front populaire est en quête d’un chef de gouvernement post-élections législatives.

PS et Insoumis proposent chacun leur candidat, Olivier Faure et Clémence Guetté respectivement.

Le choix du chef et la constitution des groupes parlementaires restent encore indécis.

Parti en quête du leadership

Cette semaine marque une étape importante pour le Nouveau Front populaire. Après avoir gravi l’échelon des élections législatives, ce dernier doit désormais démontrer qu’il sait gouverner.

Mais avant tout, ses membres, s’étalant des socialistes aux communistes en passant par les insoumis et les écologistes, doivent s’entendre sur le choix d’un chef de gouvernement. Un accord sur cette question est attendu d’ici la fin de semaine.

Candidats en lice

Au niveau du Parti socialiste, le premier secrétaire du parti, Olivier Faure, semble tenir le bon bout. L’homme de Seine-et-Marne se dit “prêt” à reprendre les rênes, mais insiste pour que ce soit fait “dans le dialogue avec nos partenaires”. Ses propos semblent être un message à l’adresse de La France insoumise. Ses soutiens incluent la présidente de la région Occitanie, Carole Delga, et le secrétaire général du Parti socialiste, Pierre Jouvet.

Du côté des Insoumis, la députée du Val-de-Marne, Clémence Guetté, est propulsée en avant. Sa candidature est largement appuyée par le leader du mouvement, Jean-Luc Mélenchon. La députée est présentée comme la candidate idéale : “femme, jeune, calme et dynamique”.

Le Nouveau Front populaire est la principale force politique à l'Assemblée nationale. C'est donc à lui de constituer un gouvernement et de faire appliquer son programme. Nous sommes prêts. pic.twitter.com/SXLEbAOM1W — Manuel Bompard (@mbompard) July 10, 2024

Enjeu de la représentation

Le choix final se complique par la rivalité naissante entre le PS et les Insoumis. Chacun revendique une majorité au sein du futur hémicycle. Les socialistes annoncent un groupe de 70 députés, tandis que les Insoumis tablent sur 80. Le poids final pourra fluctuer considérablement, et dépendra des députés non-inscrits et des ralliements de dernière minute.

Face à une majorité en construction

Pendant ce temps, le camp présidentiel continue de manœuvrer pour former sa propre majorité. Parallèlement, ses membres espèrent gagner le soutien d’une partie des Républicains et même, du Nouveau Front populaire. Les jeux ne sont pas encore faits e la composition définitive des groupes parlementaires ne sera connue que le 18 juillet.