Froid : quel est l’unique critère vous permettant de rester travailler chez vous ?

Cette semaine, la France est frappée par une vague de froid intense. Est-ce une excuse valable pour ne pas aller travailler ce lundi ? Tout dépend si votre employeur ne respecte pas certaines normes. Et vous, comment réagiriez-vous face à une telle situation ?

Tl;dr La France est envahie par un grand froid, les températures atteignent jusqu’à -10°C.

L’employeur a l’obligation de garantir des conditions de travail adaptées au froid.

Le salarié peut exercer un droit de retrait si ces conditions ne sont pas respectées.

Une vague de froid exceptionnelle frappe la France

La semaine débute sous un froid glacial en France. En effet, ce lundi 13 janvier 2025, les températures ont chuté jusqu’à -10°C selon Météo France, confirmant l’arrivée de l’hiver dans tout le pays.

Le plan grand froid a d’ailleurs été déclenché dans plusieurs régions, et une trentaine de départements demeurent en vigilance en raison des températures extrêmement basses.

Quelles sont les obligations de l’employeur face au grand froid ?

Dans ce contexte, vous vous demandez peut-être s’il est possible de ne pas se rendre au travail. La réponse est oui, sous certaines conditions. En effet, votre employeur a l’obligation de garantir votre sécurité et votre santé sur le lieu de travail, y compris en période de grand froid. Si vous travaillez en intérieur, l’employeur doit assurer une température adéquate dans les locaux, autour de 19°C en moyenne selon Me Elena Konopnicki, avocate spécialisée en droit du travail chez DJS Avocats.

De même, si vous travaillez en extérieur, l’employeur est tenu de fournir des équipements adaptés aux conditions climatiques, tels que des vêtements chauds.

Exercer son droit de retrait

Si malgré ces dispositions, les conditions ne sont pas réunies pour travailler efficacement et sans risque pour votre santé, vous avez la possibilité d’exercer votre droit de retrait.

Ce droit vous permet de choisir de ne pas vous rendre à votre poste ou de le quitter si votre situation de travail « présente un danger grave et imminent » pour votre vie ou votre santé, selon le site service-public.fr. Toutefois, il est nécessaire de prouver que le grand froid constitue une « menace sérieuse pour la santé » justifiant votre absence.

Le télétravail, une solution adaptée

Afin d’éviter les situations délicates causées par le grand froid, le télétravail peut être une solution efficace. Il permet d’éviter les déplacements sur des routes impraticables ou avec un véhicule inutilisable. Ainsi, au lieu de grelotter au bureau, vous pouvez travailler confortablement chez vous !