François Bayrou, Premier Ministre : Les défis du nouveau gouvernement et du budget

Dès son entrée en fonction comme Premier ministre, François Bayrou, président du MoDem, est surchargé d'un programme intensif. Quels défis l'attendent dans ce rôle crucial ?

Tl;dr François Bayrou est nommé Premier ministre.

Il doit composer son gouvernement et faire l’unanimité.

Il doit préparer un discours de politique générale et gérer les dossiers en suspens.

François Bayrou, le nouveau visage de Matignon

À peine nommé Premier ministre, François Bayrou a un programme bien chargé. Après dix jours d’attente et de spéculations, c’est le 13 décembre 2024 qu’Emmanuel Macron a fait l’annonce de sa nomination, succédant ainsi à Michel Barnier.

La composition du gouvernement, un enjeu majeur

La première tâche qui attend François Bayrou est de composer un nouveau gouvernement. Selon l’article 8 de la Constitution, c’est le Président qui nomme les membres du gouvernement, sur proposition du Premier ministre.

Bayrou devra donc rapidement répondre à des questions telles que : Qui reste ? Qui part ? Combien de ministres et de secrétaires d’État devra-t-il nommer ?

Faire l’unanimité : un défi de taille

Une fois le gouvernement constitué, François Bayrou devra convaincre. Il hérite d’une crise politique profonde, issue de la dissolution de l’Assemblée nationale en juin. Toutefois, le nom de François Bayrou s’est imposé comme le plus consensuel pour assurer l’unité et former ce que l’Élysée a qualifié de « gouvernement d’intérêt général ». Cependant, il devra aussi prendre en compte la « nouvelle donne politique », comme l’a souligné Jordan Bardella, président du Rassemblement national.

« Il ne doit pas oublier qu’il n’a pas de légitimité démocratique. Un dialogue est nécessaire avec le parlement, de même qu’un respect vis-à-vis des Français. » a déclaré Jordan Bardella.

Préparer un discours de politique générale et gérer les dossiers en suspens

Bayrou devra également préparer un discours de politique générale, dans lequel il détaillera les grands chantiers prioritaires de son gouvernement. Il lui faudra également gérer les dossiers laissés en suspens par son prédécesseur, notamment l’urgence de définir un budget pour 2025. Un projet de « loi spéciale » a été présenté afin de continuer à lever l’impôt et à emprunter pour faire fonctionner les services publics, en attendant la mise en place d’un « vrai » projet de loi de finances.