France : Un début d’année 2025 tumultueux avec neige, verglas et vents forts !

Selon les prévisions, le week-end sera marqué par une météo tumultueuse, notamment dans le nord et l'est de la France. Soyez prudents face aux risques de verglas et aux rafales de vent estimées à 90 km/h. Êtes-vous bien préparés pour affronter ces conditions météorologiques ?

Tl;dr Météo agitée prévue ce week-end dans le nord et l’est de la France.

Risques de verglas et rafales jusqu’à 90 km/h attendus.

Le sud du pays reste relativement épargné.

Un week-end rempli de surprises météorologiques

Après un réveillon du nouvel an 2025 marqué par des bourrasques supérieures à 100 km/h, le premier week-end de l’année promet d’être tout aussi mouvementé. En effet, selon les prévisions, une météo frisquette agitera le nord et l’est de la France alors que le sud sera plutôt épargné.

Un samedi glacial

Le météorologue de Météo-Villes, Guillaume Séchet, appelle à la prudence. « Le week-end sera vraiment perturbé », prévient-il. Un air doux en provenance du sud devrait propulser un courant d’air froid vers le nord de la France ce samedi 4 janvier 2025. Ce phénomène pourrait provoquer des « phénomènes glissants » dans ces régions.

Le matin, attendez-vous à des températures avoisinant le zéro degré, voire jusqu’à -5°C à Chaumont, en Haute-Marne. À l’ordre du jour: du verglas. L’après-midi, la neige pourrait faire son apparition dans ces mêmes régions, même si les flocons pourraient avoir du mal à tenir. Et pour la soirée, une « pluie verglaçante » est attendue du nord de Paris jusqu’aux frontières belges et allemandes.

Un dimanche venteux

Le dimanche 5 janvier 2025 sera probablement la journée la plus surprenante de ce week-end. Une dépression se creuse au large des Îles Britanniques, entraînant avec elle des rafales sur les côtes du nord-ouest de la France. Les modèles prévoient des rafales pouvant atteindre plus de 90 km/h (voire 100km/h localement) en Normandie et en Bretagne.

Ce phénomène météorologique pourrait se transformer en tempête si le vent moyen atteint ou dépasse 89 km/h sur une période d’au moins 10 minutes. Pour l’heure, il est difficile de prédire si cela se produira. Toutefois, il est recommandé de rester prudent, car la dépression est très « dynamique », ce qui la rend plus instable.