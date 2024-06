France 3 : Théo Curin remplace Cyril Féraud à l’animation de “Slam”

Le célèbre nageur handisport remplace Cyril Féraud pour animer l'émission de mi-journée sur France 3, avec le tournage débutant ce 13 juin. Avez-vous hâte de voir ce nouveau présentateur à l'œuvre?

Transformation de la chaine

Après une longue coopération avec l’émission Slam, Cyril Féraud a décidé de tourner la page pour un nouveau chapitre dans sa carrière télévisuelle.

Cette nouvelle a semé une grande surprise dans le monde télévisuel, mais on connait maintenant son successeur. Il a été annoncé que Théo Curin, un nageur handisport, reprendra le flambeau de l’émission quotidienne diffusée sur France 3.

Le nouveau visage de Slam

Théo Curin, âgé de seulement 24 ans, est bien loin d’être un novice dans l’industrie de la télévision. En effet, il a fait un passage remarquable dans l’émission Échappées belles en 2023, a participé à Aux jeux citoyens ! et M6 l’a invité dans la saison All Stars de Pékin Express en 2022. De plus, il a joué dans le téléfilm Handigang aux côtés d’Alessandra Sublet.

Un choix stratégique

Chaque après-midi, à 17h30, Théo Curin assurera l’animation du jeu Slam. Il convient de noter que cette émission est l’une des plus regardées de France 3, attirant en moyenne 1,17 million de téléspectateurs chaque jour, soit 14,7% du public.

Le remplacement de Cyril par Théo montre ainsi l’à quel point la chaine prend au sérieux sa tranche horaire stratégique.

Le futur de Féraud

Cyril Féraud, de son côté, s’apprête à prendre les rênes d’un autre jeu télé bien connu du public, Tout le monde veut prendre sa place sur France 2. Cependant, Féraud n’abandonne pas tout sur France 3 et restera le présentateur du jeu Duels en famille, qui précède la diffusion de Slam chaque jour à 16h45.