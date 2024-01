Comparatif des 3 chauffe-eau électriques les plus économiques en 2024

Comparer la rentabilité des systèmes de production d’eau chaude, notamment électriques, solaires et thermodynamiques, nécessite de prendre en compte plusieurs facteurs tels que les coûts d’installation, les coûts d’entretien et les économies d’énergie. Néanmoins, nous vous aidons à vous faire une idée sur la rentabilité de chacun des différents chauffe-eau afin de vous aider à trouver le système de production d’eau chaude le plus économique possible ou du moins celui qui correspond le mieux à vos besoins !

Les coûts liés à la production d’eau chaude #

Pour choisir le bon chauffe-eau, plusieurs facteurs influençant les coûts de la production d’eau chaude domestique doivent être pris en considération :

– Le type de chauffe-eau – La capacité du réservoir ou du ballon d’eau chaude – L’énergie utilisée – Le modèle et la performance énergétique de l’appareil



– Les habitudes de consommation et le nombre d’utilisateurs dans le foyer

Cela étant dit, comparons les trois principaux types de chauffe-eau disponibles sur le marché et leur rentabilité afin de trouver le plus économique.

Comparaison des 3 chauffe-eau les plus économiques en 2024 #

Le chauffe-eau thermodynamique associe une pompe à chaleur et un ballon d’eau chaude.

Coût annuel d’utilisation : de 150 € à 250 €, en fonction du nombre de personnes dans le foyer.

Rentabilité : excellente avec une période de retour sur investissement plus courte que solaire, d’environ 5 à 7 ans.

Coût annuel d’utilisation : très faible entre 50 € et 150 € principalement pour des besoins de secours.

Aussi appelé cumulus ou ballon d’eau chaude, il fonctionne à l’aide d’une résistance électrique qui chauffe l’eau contenue dans un réservoir. Ce type de chauffe-eau est facile à installer et peu coûteux à l’achat, mais sa consommation d’électricité peut être élevée.

Coût annuel d’utilisation : de 400 € à 600 € en fonction du nombre de personnes dans le foyer.

Capacité du réservoir : de 35 à 300 litres, adapté aux petits et grands foyers.

Habitudes de consommation : adapté à tous les types d’usage, mais plus coûteux pour les grands ménages.

Rentabilité : inférieure en raison des coûts d’électricité mais faible investissement initial. Il s’amortit beaucoup plus rapidement qu’un chauffe-eau solaire, en moyenne entre 5 et 7 ans. Cependant, les chauffe-eau solaires seront beaucoup plus économiques à long terme, au-delà d’un horizon de 10 ans.

Le chauffe-eau solaire représente un investissement initial plus élevé mais est très rentable sur le long terme, particulièrement adapté pour les régions ensoleillées et les grands foyers.

En résumé, le chauffe-eau électrique constitue une option économique à l’achat, mais à coût d’utilisation supérieur, adaptée aux petits foyers ou ceux avec des besoins moindres en eau chaude. Le chauffe-eau solaire représente un investissement initial plus important, mais est très rentable sur le long terme et particulièrement adapté pour les régions ensoleillées et les grands ménages. Le chauffe-eau thermodynamique offre un bon équilibre entre coût initial et économies d’énergie, adapté à un large éventail de foyers et de conditions climatiques.