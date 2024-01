Impôt sur le revenu : un nouvel outil gratuit pour simuler le montant que vous devrez payer

Découvrez le dernier simulateur de la DGFIP pour anticiper votre imposition en 2024 #

Depuis le 22 janvier 2024, la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) met en effet à disposition son tout dernier outil en ligne : le simulateur des impôts pour 2024.

Ce simulateur, conçu par l’équipe de la DGFiP et disponible sur le site officiel impots.gouv.fr, permet aux contribuables d’y renseigner leurs revenus de 2023 afin que ces derniers puissent obtenir une estimation indicative du montant de leur impôt pour l’année suivante.

Grâce à cet outil simple et facile d’utilisation, il est ainsi possible d’anticiper ses dépenses fiscales pour mieux les gérer.

Deux modèles de simulation pour s’adapter à toutes les situations fiscales #

Pour offrir un service encore plus personnalisé et précis, le simulateur des impôts pour 2024 de la DGFiP propose deux modèles distincts permettant de s’adapter aux différentes situations fiscales :

Le modèle simplifié #

Le modèle simplifié est destiné à ceux qui déclarent des salaires, pensions de retraite, revenus fonciers et gains issus de transactions sur titres, tout en déduisant les charges courantes. Après avoir renseigné leurs revenus pour 2023, les utilisateurs obtiendront ainsi une estimation indicative de leur impôt pour 2024, en tenant compte de la nouvelle grille.

Un simulateur prenant en compte la nouvelle échelle fiscale #

Pour offrir un service encore plus précis et fiable, le simulateur d’impôt pour 2024 de la DGFiP intègre la nouvelle échelle fiscale définie par la dernière loi de finances. Ainsi, si les revenus restent identiques à ceux de 2022, les contribuables seront moins taxés en 2024.

Par exemple, une personne célibataire sans enfant ne sera imposable qu’à partir d’environ 11 294 € de revenu annuel contre 10 777 € auparavant. Cette information est un élément important à prendre en compte, puisqu’elle permet au contribuable d’avoir une idée très précise du montant de son imposition, afin de mieux organiser ses dépenses et d’éviter les mauvaises surprises.

Un outil accessible à tous pour faciliter la gestion de sa fiscalité #

L’utilisation du simulateur des impôts pour 2024 est gratuite et ouverte à tous, ce qui signifie que n’importe quel contribuable ayant accès à internet peut se rendre sur le site de la DGFiP et utiliser l’outil.

Cela lui permettra de se familiariser avec les nouvelles barèmes et d’anticiper, dans une certaine mesure, le montant de son impôt sur le revenu pour l’année à venir.

Ainsi, si vous êtes concerné par cette échéance fiscale, nous ne saurions que trop vous recommander de prendre quelques minutes pour essayer le simulateur des impôts pour 2024 de la DGFiP. Cela ne vous coûtera rien et pourra même vous permettre d’accroître votre connaissance de la fiscalité française tout en anticipant sereinement les dépenses associées.

D’autres outils pour aller plus loin dans la gestion de sa fiscalité #

Le simulateur des impôts pour 2024 n’est pas le seul outil mis à disposition des contribuables souhaitant optimiser au mieux leur imposition. En effet, le site impots.gouv.fr regorge également de conseils et de dispositifs dédiés aux particuliers et aux entreprises, permettant d’obtenir des informations spécifiques en fonction de sa situation personnelle et professionnelle.

Enfin, il est également possible de consulter régulièrement des spécialistes ou des sites d’information en ligne pour être informé des dernières actualités fiscales et éviter ainsi les mauvaises surprises liées à un manque de connaissances ou de vigilance vis-à-vis de sa propre responsabilité financière.

Grâce à ces dispositifs, optimiser sa fiscalité n’a jamais été aussi simple !

N’hésitez donc pas à vous en servir pour faire le point sur votre situation et prendre les meilleures décisions possibles quant à la gestion de vos dépenses fiscales.