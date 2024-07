Festival d’Avignon : plainte déposée contre la metteuse en scène Angélica Liddel par un journaliste, pour “injures publiques”

Stéphane Capron, qui dirige la rubrique spectacle vivant à France Inter, a déposé une plainte pour injures publiques. Cela soulève-t-il des questions sur le respect et la liberté d'expression dans le domaine des médias?

Un journaliste en conflit avec la metteuse en scène

Au sein de l’industrie théâtrale, un échange houleux attire notre attention. Un reproche d’«injures publiques» a été formulé par le journaliste français Stéphane Capron à l’égard de Angélica Liddell, célèbre metteuse en scène espagnole.

Des critiques transformées en insultes

La polémique a débuté lors de la cérémonie d’ouverture du festival d’Avignon. Liddell a usé de son espace de représentation pour répliquer contre ses critiques.

Les charges véhémentes de cette dernière étaient dirigées spécifiquement vers plusieurs journalistes français. Elle a ainsi lu à voix haute des passages de leurs articles concernant ses précédentes œuvres devant les spectateurs.

L’artiste est libre de créer, le journaliste est libre de critiquer.

Il y a mille manière de le faire en contournant l’insulte par la puissance de l’imagination, sans céder à la facilité de l’attaque frontale. Ces insultes sont indignes. 2/2 — Adèle Van Reeth (@AdeleVanReeth) June 30, 2024

Le festival d’Avignon défend la liberté d’expression

Face à ces accusations, Tiago Rodrigues, le directeur du festival, a rappelé l’importance primordiale de «la liberté de création, la liberté d’expression et la liberté de la presse». Il a souligné que les propos tenus lors d’un spectacle ne reflètent pas l’opinion du festival.

Une artiste contre ses critiques

Angélica Lidell, réputée pour la radicalité de ses œuvres, a revendiqué sa haine des critiques lors d’une conférence de presse. «Mon œuvre est une gifle aux critiques… qui, impunément et de manière banale, m’ont fait mal. Je ne peux pas faire ça physiquement. J’aimerais bien même donner un coup de poing comme l’avait fait Bergman mais ça ne serait pas possible parce que les gens porteraient plainte contre moi et je me retrouverais dans la prison des metteurs en scène», a déclaré l’artiste.

Cette haine envers les critiques est d’ailleurs partagée avec le cinéaste Ingmar Bergman, qui a influencé son dernier spectacle.

Face à cette confrontation, Adèle Van Reeth, directrice de France Inter, a affiché son soutien au journaliste, jugeant indignes les insultes de la metteuse en scène. Selon elle, la liberté de création de l’artiste et celle de critique du journaliste peuvent cohabiter sans céder à l’«attaque frontale».