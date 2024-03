“Fake news” sur la mort de Charles III : démenti officiel de l’ambassade britannique

Après moult spéculations sur l'état de santé de Kate Middleton, c'est au tour du roi Charles III de subir des fausses informations. Réputé décédé par plusieurs médias russes le lundi 18 mars, l'ambassade britannique en Ukraine a dû intervenir pour réfuter cette affirmation.

Tl;dr Kate Middleton et le prince William sont décontractés dans une vidéo récente.

La vidéo déclenche encore plus de rumeurs sur la santé de Kate Middleton.

Décès de Charles III annoncé à tort par des médias russes.

Médias russes et ambassades britanniques corrigent l’information.

Une vidéo retoquée et des rumeurs exacerbées

La famille royale britannique est récemment apparue au centre de l’actualité suite à une vidéo de la princesse Kate Middleton et du prince William. Dans cette vidéo, relevée par le site TMZ et tournée au Windsor Farm Shop, le couple royal affiche un air détendu, et semble être tout sourire.

Cependant, loin de calmer les rumeurs sur l’état de santé de Kate Middleton – qui a subi une opération à l’abdomen en janvier dernier – cette vidéo a alimenté les spéculations, de nombreux internautes affirmant qu’il s’agissait d’une doublure de la princesse.

Charles III annoncé mort… à tort

Autre ragot autour de la famille royale britannique, le monarque Charles III a été victime d’une mauvaise nouvelle. L’annonce de son cancer a été doublée par une erreur de taille de certains médias russes, qui ont relayé dans un premier temps la nouvelle de sa mort.

Des sources “médiatiques” anonymes étaient citées, sans le moindre appui sur un supposé communiqué de Buckingham Palace.

Correction des médias et rétablissement de la vérité

Face à ces fausses informations, un démenti officiel a rapidement été publié sur les réseaux sociaux de l’ambassade britannique à Moscou et de l’ambassade du Royaume-Uni à Kiev. Ces déclarations précisaient sans équivoque que “les informations faisant état de la mort du roi Charles III de Grande-Bretagne sont fausses”.

Il est à souligner que cette rumeur a circulé sans l’appui des médias britanniques ou une déclaration officielle de la famille royale. Les médias russes qui avaient erronément annoncé le décès du roi ont eu à rétrotépedaler et à corriger leur information, notant notamment que le roi Charles III avait été diagnostiqué d’un cancer “il y a quelques mois” seulement, et non décédé.