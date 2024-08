Face au dollar, l’euro repasse en tête sur l’année 2024

Depuis le début de l'année, l'euro progresse face au dollar américain, stimulé par les prévisions de baisses de taux provenant de la Réserve fédérale américaine. Comment cette tendance va-t-elle influencer l'économie mondiale ?

TL;DR L’euro a augmenté face au dollar en quelques semaines.

La BCE a baissé ses taux directeurs, la Fed n’a pas encore commencé.

Le dollar américain affaibli par de mauvaises statistiques économiques.

Au cours des dernières semaines, l’euro a fait un remarquable rebond face au dollar. Après une première moitié d’année difficile en 2024, marquée par un ralentissement de l’économie de la zone euro et une politique monétaire assouplie de la Banque centrale européenne (BCE), la devise européenne a réussi une remontée impressionnante.

BCE vs Fed : une guerre des taux en faveur de l’euro

La Banque centrale européenne a pris les devants en commençant à diminuer ses taux directeurs dès le mois de juin. À titre comparatif, la Réserve fédérale américaine (Fed) n’a pas encore initié son propre cycle de réductions des taux. Un taux d’intérêt plus bas dans une région attire généralement moins de capitaux, ce qui limite la demande pour la monnaie locale.

Environ “7.500 milliards de dollars” s’échangent tous les jours sur le marché des changes. Entre janvier et fin juin, l’euro a cédé 3% face au dollar. Cependant, la tendance s’est inversée en juillet. Fin juin, l’euro était sous les 1,07 dollar et s’échange maintenant au-dessus de 1,11 dollar.

Une remontée fulgurante à partir de début août

En quelques semaines, l’euro a repris 4% par rapport au dollar. Plus encore, depuis le début de ce mois, l’euro a atteint son niveau le plus élevé de l’année face à la devise américaine, avant de se corriger légèrement.

Mauvaises statistiques économiques, un danger pour le dollar

Ce revirement remarquable peut être attribué à une faiblesse du billet vert, qui s’est manifestée au début août. En effet, de mauvaises statistiques économiques aux États-Unis ont pesé sur le dollar. Notamment, un rapport de l’emploi américain inférieur aux prévisions et un taux de chômage plus élevé qu’attendu.

Face à ces chiffres, les investisseurs augmentent leurs anticipations de baisses de taux par la Fed, consolidant ainsi le fort rebond de l’euro face au dollar. Stephen Innes de Spi Asset Management déclare : “L’économie américaine et les taux d’intérêt se rapprochent du club des bas niveaux mondiaux, ce qui fait souffler un vent favorable sur l’eurodollar”.