Face à Netanyahu, Kamala Harris exprime sa compassion pour Gaza

Lors d'une rencontre avec le Premier ministre israélien, la Vice-présidente américaine a exprimé sa profonde préoccupation. Que signifie exactement cette "vive inquiétude" pour les relations entre les deux pays ?

TL;DR Kamala Harris plaide pour un cessez-le-feu à Gaza.

La situation humanitaire à Gaza est alarmante.

Le nombre de victimes augmente de manière inquiétante.

Appel à un cessez-le-feu à Gaza : le changement de ton de l’Administration américaine

Un possible tournant dans la politique américaine à l’égard de la crise à Gaza pourrait être en vue. La Vice-présidente Kamala Harris a suscité l’intérêt lors d’une récente discussion avec Benjamin Netanyahu, le Premier ministre israélien. Elle a émis le souhait d’un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, marquant ainsi une potentielle évolution dans la politique américaine.

“Une inquiétude vive”

Lors de cette conversation, Harris a exprimé son inquiétude concernant la situation humanitaire à Gaza. “Les images de désolation et de souffrance sont insoutenables. Nous ne pouvons rester insensibles face à ces tragédies.” a-t-elle déclaré, traduisant l’urgence de la situation.

Netanyahu, ferme contre le Hamas

Du côté israélien, alors que la position de Harris semble évoluer, Netanyahu maintient sa ligne de conduite. La “victoire totale” contre le Hamas reste son leitmotiv. Il a notamment défié ses détracteurs en les qualifiant d’ “idiots utiles de l’Iran”.

Pression croissante pour un accord de paix

Des efforts s’intensifient pour instaurer une paix durable. Joe Biden, le président américain, rejoint Harris dans sa quête d’un accord de cessez-le-feu éventuel avant la fin de son mandat en janvier.

Pendant ce temps, Antonio Guterres, le Secrétaire général de l’ONU, tire la sonnette d’alarme et évoque un “désastre total” à Gaza. Depuis le début du conflit en octobre 2023, les pertes humaines sont alarmantes : plus de 39 000 Palestiniens tués à Gaza et 1 200 morts côté israélien. Le Hamas continue également de détenir des otages israéliens.

Hauts responsables américains et internationaux évoquent donc une issue possible à ce conflit long et sanglant. Cependant, le chemin vers la paix à Gaza reste semé d’embûches.