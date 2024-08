Explosion d’un moteur de fusée lors d’un essai de lancement en Écosse

Le moteur d'un engin de Rocket Factory Augsburg, une firme allemande, a explosé lors d'un test sur le site de SaxaVord.

Dans le clair de lune du 19 août dernier, un incident anticipe le défi majeur du secteur spatial britannique. Au cœur de la base de lancement de SaxaVord, située sur l’île d’Unst, au nord de l’Écosse, un essai de la société allemande Rocket Factory Augsburg (RFA) a déraillé.

Le moteur de la fusée s’est enflammé, marquant un échec retentissant pour cette société qui ambitionne d’être la première à lancer une fusée verticale depuis le sol britannique d’ici la fin de l’année.

A rocket engine exploded in flames, spewing plumes of fire and smoke into the air during a test at the SaxaVord Spaceport in Scotland, which last year became Britain's first licensed vertical rocket launch site https://t.co/y30tWAIIOj pic.twitter.com/VF1kFT9Les

— Reuters (@Reuters) August 20, 2024