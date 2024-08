Evan Gershkovich, journaliste américain, accueilli avec émotion par Biden et Harris

Suite à l'accord de libération de prisonniers le plus important depuis la fin de la Guerre froide, le journaliste du Wall Street Journal a pu retourner aux États-Unis.

La nouvelle est tombée, jeudi 1er août, sur le tarmac de la base militaire américaine d’Andrew. Evan Gershkovich, le prestigieux journaliste du Wall Street Journal, faisait son retour sur le sol américain après 491 jours de détention en Russie. Une libération rendue possible grâce à un échange de prisonniers inédit entre plusieurs pays occidentaux et la Russie.

Au terme de son long calvaire, le journaliste a été accueilli par le président des États-Unis, Joe Biden, et sa vice-présidente Kamala Harris.

“C’est une sensation merveilleuse”, a déclaré le président américain, “J’étais absolument convaincu que nous pourrions y parvenir. Je le pensais vraiment quand je disais que les alliances font la différence”.

Cet échange de prisonniers, réalisé après plusieurs mois de négociations intenses, a impliqué sept pays pour un total de 24 prisonniers. Un exploit diplomatique pour l’administration Biden, salué par Kamala Harris, qui a félicité le président pour sa capacité à “comprendre le pouvoir de la diplomatie”.

Journalist Evan Gershkovich lifts his mother, Ella Milman, as US President Joe Biden looks on, on the tarmac after arriving home at Joint Base Andrews, Maryland, on Thursday. pic.twitter.com/JvIItr468X

