Etats-Unis : un moustique porteur d’une maladie rare fait une victime

Une mort est survenue au nord-est des États-Unis, causée par l'encéphalite équine de l'Est (EEE), une maladie peu commune véhiculée par les moustiques. Quelles sont les mesures en place pour endiguer cette menace ?

Effervescence autour du virus de l’encéphalite équine de l’Est dans le Nord-Est des États-Unis

Un décès inquiétant dans le New Hampshire

Un adulte de Hampstead, dans l’État du New Hampshire, a succombé à une sévère dégradation de son système nerveux central, une conséquence du virus de l’encéphalite équine de l’Est (EEE). Le Département de la Santé a confirmé ce décès sans donner plus de détails sur l’identité du patient.

L’EEE, une menace sous-estimée?

Ce triste événement fait ressurgir l’ombre de l’EEE, connu pour ses funestes troubles neurologiques. Selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, le virus se manifeste par une gamme de symptômes, allant de la fièvre et des maux de tête, jusqu’à la somnolence et des changements comportementaux.

Une menace d’autant plus préoccupante que près de 30% des personnes atteintes y succombent. De surcroît, ceux qui survivent présentent souvent des séquelles physiques ou mentales.

Prévenir la propagation à l’aide de gestes simples

Dans ce contexte, les autorités sanitaires appellent à la vigilance, prodiguant des conseils pour éviter la propagation du virus. Parmi ces préconisations, l’usage de produits antimoustiques, le port de vêtements de protection en extérieur et l’élimination des eaux stagnantes autour des habitations se distinguent.

Réchauffement climatique et propagation du virus EEE

Un rapport de 2023 de Climate Central pointe du doigt le rôle du réchauffement climatique dans la propagation de l’EEE. Selon ce document, les conditions météorologiques propices à la prolifération des moustiques – responsable de la transmission de l’EEE – ont nettement augmenté au cours des quatre dernières décennies aux États-Unis, en raison du changement climatique induit par l’activité humaine.

Une raison supplémentaire, si besoin en était, de s’engager résolument dans la lutte contre le réchauffement de notre planète.