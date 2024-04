Etats-Unis : un gain record de 1,3 milliard de dollars à la loterie Powerball

Dimanche 7 avril, le très convoité jackpot de la loterie américaine Powerball, qui n'avait pas été remporté depuis plusieurs semaines, a enfin trouvé preneur dans l'État de l'Oregon.

Tl;dr 1,326 milliard de dollars remporté au loto Powerball

Le gagnant vient de l’Oregon, son identité reste inconnue

Le tirage a été retardé pour des raisons de sécurité

C’est le quatrième plus gros gain dans l’histoire du Powerball

Un gain astronomique

L’heureux élu se cache quelque part dans l’Oregon. En effet, c’est dans cet état que le fameux jackpot de 1,326 milliard de dollars du loto Powerball a été remporté le 7 avril dernier, selon les informations officielles de la loterie.

Deux options pour le gagnant

L’avenir est doré pour l’individu chanceux qui a découvert dans son ticket les numéros “22”, “27”, “44”, “52” et “69”, sans oublier la fameuse “powerball” numéro “9”. Une option s’offre à lui : recevoir directement une somme colossale de 621 millions de dollars ou percevoir l’intégralité de la somme de manière échelonnée sur une période de 29 ans.

Identité secrète, mais pas pour longtemps

Jusqu’à présent, l’identité de ce nouveau milliardaire est restée un mystère. Cependant, cela ne devrait pas durer puisque la législation de l’Oregon stipule que le nom du gagnant doit être rendu public. Ce dernier a de plus 60 jours pour réclamer son fantastique gain.

Un tirage sous tension

Le tirage, qui a eu lieu quelques heures plus tard que prévu, a suscité une quantité non négligeable de réactions enflammées sur les réseaux sociaux, certains allant même jusqu’à soupçonner une éventuelle tricherie. “Ce retard nous a permis de terminer les procédures préalables nécessaires pour la protection de la sécurité et l’intégrité du jeu”, a déclaré la société Powerball pour justifier ce délai.

Et voilà donc que notre mystérieux gagnant grimpe à la quatrième place dans les annales des gains les plus juteux du loto Powerball, et huitième place toutes loteries confondues des États-Unis. Pour la petite histoire, le record absolu de gain est détenu par un Californien qui a décroché la somme époustouflante de 2,04 milliards de dollars, en novembre 2022.