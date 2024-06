Espace : une découverte majeure des scientifiques sur l’aube cosmique

Une récente publication dans la revue Nature révèle que des astronomes ont découvert des amas stellaires d'une densité incroyable, dont la masse et la luminescence ont eu un impact crucial sur le développement de leur propre galaxie lors de l'aube cosmique. Quelles implications cette découverte pourrait-elle avoir pour notre compréhension de l'univers ?

L’équipe internationale de chercheurs dirigée par la professeur Angela Adamo de l’Université de Stockholm a fait une découverte étonnante dans l’espace lointain, laissant leur marque dans la science moderne. Il s’agit de cinq proto-amas globulaires dans une galaxie naine des premiers âges de l’Univers, repérés grâce à Cosmic Gems Arc et le télescope Hubble.

Ces amas globulaires ont été témoins de l’aube cosmique, une époque où l’Univers a été illuminé par l’activité intense des premières étoiles et galaxies. Le télescope James Webb, avec sa vue encore plus affinée que le Hubble, a permis d’explorer ces objets chauds encore plus en profondeur.

The James Webb Space Telescope #JWST has unveiled a stunning view of the spiral #galaxyM51. Principal investigator of the program behind the discovery is Angela Adamo, Stockholm University: https://t.co/AZ5e7Uu2F2 @astro_aadamo 📷 @ESA @esa_webb @NASA @csa_asc FEAST JWST team pic.twitter.com/2VlISGgU9J

— Stockholm University (@Stockholm_Uni) September 1, 2023