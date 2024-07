Espace : Ariane 6 est prête pour son vol inaugural

Prévu pour le mardi 9 juillet, le décollage du lanceur à Kourou représente une étape cruciale pour les Européens récupérant leur accès à l'espace. Ce vol de qualification marquera-t-il vraiment un tournant majeur ?

En retard de quatre ans sur le planning initial, la première fusée Ariane 6 s’apprête enfin à décoller le mardi 9 juillet à 21h (heure de Paris) depuis le centre spatial de Kourou en Guyane.

Ce lancement crucial, à suivre en direct sur la chaîne YouTube de l’Agence Spatiale Européenne (ESA), comprend néanmoins des marges d’adaptation: en cas de complications, il pourrait être reporté à 23 heures.

Au-delà du simple décollage, ce premier vol incarne un enjeu majeur pour l’avenir de l’ESA. La conquête de l’indépendance spatiale européenne est une priorité, comme le souligne Philippe Baptiste, président du Centre National d’Études Spatiales : “C’est le retour de l’Europe dans la course, et c’est le retour de la France dans l’espace”.

Le domaines spatial est omniprésent dans nos vies quotidiennes : de la radio à la météo, en passant par les télécommunications, tous dépendent directement ou indirectement des satellites. À cette utilisation civile s’ajoute une dimension stratégique indéniable: certains satellites permettent notamment d’assurer la sécurité nationale ou de communiquer en tout sécurité avec nos forces armées.

#Ariane6 launch update:

As part of normal operations in the Ariane 6 preparation after mobile gantry removal, routine checks in the ground segment equipment showed a small issue in the data acquisition. It has now been resolved.

Liftoff is now scheduled no earlier than 20:00… pic.twitter.com/OdVKW3Eb95

— European Space Agency (@esa) July 9, 2024