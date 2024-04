En raison d’un budget estimé “irréaliste”, la NASA repense ses plans pour Mars

Le rover Perseverance a collecté trente échantillons qui doivent être ramenés sur Terre, ce qui pourrait coûter jusqu'à 11 milliards de dollars selon les experts.

Tl;dr La Nasa cherche à économiser sur le retour des roches martiennes.

La mission chinoise Tianwen-3 pour le retour d’échantillons martiens est prévue pour 2030.

Les coûts totaux pourraient atteindre 11 milliards de dollars.

La Nasa pourrait réduire le nombre d’échantillons pour accélérer le processus.

La quête d’économies dans la conquête spatiale

Le coût exorbitant de l’exploration spatiale est de plus en plus au cœur des préoccupations des agences spatiales. La NASA, agence spatiale américaine, a annoncé le 16 avril son intention de trouver des solutions pour rapatrier des roches martiennes de manière plus économique et plus rapide.

Cette ambition intervient dans un contexte de rivalité entre la Chine et les États-Unis. Les médias d’État chinois planifient la mission Tianwen-3 pour le retour d’échantillons de la planète rouge vers 2030.

Des coûts et des délais problématiques

Pour Bill Nelson, chef de la NASA, “11 milliards de dollars, c’est trop cher, et ne pas rapporter d’échantillons avant 2040, c’est beaucoup trop long”. Un rapport indépendant a également qualifié le budget et le calendrier de la mission comme “irréalistes“, mettant ainsi un frein aux ambitions de l’agence.

Des solutions pour réduire les coûts

Face à ces défis, la NASA envisage de revoir à la baisse ses objectifs et de collaborer davantage avec l’industrie spatiale. “Pour aller plus vite, nous devrons peut-être réduire le nombre d’échantillons”, a déclaré Nicky Fox, responsable de la NASA.

La NASA est également contrainte par les restrictions budgétaires imposées par le Congrès américain et a dû réduire ses demandes de financement de deux milliards de dollars pour 2025.

Une rivalité avec la Chine toujours plus vive

En parallèle des projets martiens, la Chine pourrait devancer les États-Unis dans la course à la conquête spatiale et envoyer des humains sur la Lune d’ici 2030. De leur côté, les Américains ont repoussé d’une année leur mission Artémis 3, qui doit renvoyer des astronautes sur la Lune pour la première fois depuis 1972.