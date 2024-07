En Israël, un appel de manifestants pour une trêve à Gaza

Le mouvement de contestation contre Benjamin Netanyahou s'intensifie au troisième jour, les manifestants critiquant vertement sa gestion du conflit en cours et réclamant une trêve ainsi que la libération d'otages. Sera-t-il contraint à la démission ?

TL;DR Manifestations en Israël pour la libération des otages à Gaza.

Accusations contre le Premier ministre Netanyahou pour inaction envers une trêve.

Guerre Israël-Hamas cause d’importants dégâts humains des deux côtés.

Des manifestations massives à Israël contre l’impasse du conflit avec le Hamas

Une vague de manifestations a déferlé sur Israël ce dimanche 7 juillet, des milliers de citoyens scandant un message clair et tonitruant : «Nous n’abandonnerons pas.» Cette déclaration était en soutien aux 116 civils otages à Gaza dont 42 ont perdu la vie, toujours retenus par le Hamas.

Pression croissante sur le Premier ministre

Le contexte est tendu. La guerre entre Israël et le Hamas est dans son dixième mois, une épreuve épuisante qui pèse lourdement sur la nation. Le rôle de Benjamin Netanyahou est mis en question. Premier ministre israélien ayant exercé cette fonction le plus longtemps, Netanyahou est vertement critiqué pour sa relative inaction, rouvrant des débats sensibles sur son leadership.

Dans des moments comme la «perturbation» nationale qui a eu lieu ce dimanche, où les routes ont été bloquées, ces accusations prennent de l’ampleur. Les participants aux manifestations, qu’ils soient à Tel Aviv ou à Jérusalem, étaient unanimes dans leur demandes : soit Netanyahou conclut une trêve et un accord de libération d’otages, soit il devrait démissionner.

A huge settler demonstration in #Tel_Aviv to demand the conclusion of a prisoner exchange deal and the ouster of Netanyahu. pic.twitter.com/nEVdfSemQF — Rula Alqawasmi (@Alqawasmi_Rula) July 7, 2024

Une manifestation hors norme

Ces appels à l’action ont atteint un cap samedi soir quand environ 176.000 personnes se sont rassemblées à Tel-Aviv. Cet évènement historique a eu lieu dans un carrefour baptisé «Place de la Démocratie», et figure parmi les plus grandes manifestations depuis le début de la guerre.

Au total, l’attaque sans précédent du Hamas a causé la perte de 1195 Israéliens, majoritairement des civils. En représailles, la campagne militaire israélienne a tungé la vie de plus de 38.153 Palestiniens, en majorité aussi des civils.

Le destin des otages

Parmi les protestataires, le cri de révolte a toujours été le même : «Ramenez-les à la maison maintenant !». Les otages sont au cœur de la débâcle, et l’espoir de les voir revenir sains et saufs est de plus en plus mince.

Reste à voir quel sera l’effet de ces appels répétés et de cette pression constante sur le Premier ministre actuel. La question clé demeure : la volonté du peuple est-elle assez forte pour surmonter les tensions politiques et mettre fin à l’affrontement meurtrier en cours ?