En Europe, 1,6 million de vies épargnées grâce aux vaccins contre la Covid-19 d’après l’OMS

D'après l'Organisation mondiale de la santé, grâce aux vaccins, la mortalité due au SARS-CoV-2 en Europe a diminué de 59%. Cette même organisation a également confirmé une recrudescence estivale des cas. Comment cette tendance va-t-elle évoluer à l'avenir ?

TL;DR Les vaccins anti-Covid ont sauvé 1,6 million de vies en Europe.

96% des vies sauvées étaient des personnes de 60 ans et plus.

Le port du masque et le lavage des mains sont toujours recommandés.

Le rôle essentiel des vaccins dans la lutte contre le COVID-19

Une récente étude publiée dans The Lancet Respiratory Medicine indique que les vaccins contre le COVID-19 ont joué un rôle crucial, en sauvant environ 1,6 million de vies en Europe.

Depuis leur introduction en décembre 2020 et jusqu’en mars 2023, les décès liés à cette maladie ont été réduits d’au moins 59%. Sans les vaccins, le nombre de morts dans la région Europe de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) aurait potentiellement grimpé à quatre millions.

Les plus âgés, les plus protégés

Selon l’OMS, c’est surtout chez les personnes âgées que l’efficacité des vaccins est la plus notable. “La plupart des personnes sauvées étaient âgées de 60 ans ou plus, le groupe le plus exposé au risque de maladie grave et de décès dû au SARS-CoV-2”, souligne le rapport. Ainsi, parmi les vies sauvées, 96% étaient des personnes de 60 ans et plus et 52% de 80 ans et plus.

L’évolution de la pandémie

Malgré ces avancées significatives, nous devons rester vigilants face à l’évolution de la pandémie. “Tant que cette tendance ne changera pas, la région pourrait bien connaître plusieurs vagues d’infection chaque année, mettant à rude épreuve les systèmes de santé et augmentant le risque de maladie, en particulier pour les plus vulnérables”, avertit l’OMS.

Prévention et vigilance

Par ailleurs, le Dr. Margaux Meslé de l’OMS/Europe insiste sur l’importance de la vaccination, surtout pour les personnes à haut risque. “Nous exhortons les personnes à haut risque à rester vigilantes et à suivre les recommandations nationales en matière de vaccination contre la COVID-19”, a-t-elle déclaré.

En outre, le port du masque dans les lieux bondés et le lavage régulier des mains restent des mesures de prévention essentielles recommandées par l’OMS.

En conclusion, même si le COVID-19 continue de circuler, la vaccination, associée aux gestes barrières, est notre meilleure arme pour sauver des vies et maitriser la propagation de la maladie.