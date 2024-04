En 24h sur Spotify, Taylor Swift bat le record d’écoutes pour un album et un artiste

L'artiste américaine a en outre mis en ligne une vidéo tirée de "The Tortured Poets Department" qui révèle une surprise pour les cinéphiles.

Taylor Swift fait sensation : son nouvel album, révélé le 20 Avril, devient le phénomène du moment. Les deux titans du streaming musical, Spotify et Apple Music, ont confirmé la nouvelle : « The Tortured Poets Department » est indéniablement l’ovni du moment.

En à peine 24 heures, l’album atteint des sommets. En effet, Taylor Swift bat son propre record sur Spotify : ce nouvel opus est devenu l’album le plus écouté en une journée, détrônant son précédent album « Midnight » sorti en 2022. Le bonheur ne vient jamais seul, Spotify couronne également Taylor Swift comme l’artiste la plus écoutée en une journée.

Parallèlement, Apple Music rapporte que le premier jour de diffusion, l’album a brisé le record d’écoutes pour un album pop depuis la création du géant de la musique en streaming.

