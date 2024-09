En 2023, recul de l’absentéisme salarié après des années d’augmentation

Au cours de l'année 2023, l'absentéisme au travail a connu un léger fléchissement, passant de 5,4% à 4,8%. Cependant, la tendance de long terme indique une augmentation constante. Cette hausse persistante pourrait-elle être inquiétante pour les entreprises ?

TL;DR Le taux d’absentéisme en France a baissé en 2023 pour la première fois depuis 2016.

La durée moyenne des arrêts de travail a augmenté, malgré le lower taux d’absentéisme.

Les ouvriers et employés, ainsi que les femmes, sont en moyenne plus absents au travail.

Une baisse de l’absentéisme en France

En 2023, nous avons assisté à une diminution inattendue du taux d’absentéisme en France, première baisse notable depuis 2016. Une étude du cabinet WTW, “Willis Towers Watson”, révèle que le taux d’absentéisme a chuté à 4,8% contre 5,4% l’année précédente.

Malgré cette diminution, Noémie Marciano, Directrice Assurances de personnes et avantages sociaux chez WTW, nous rappelle qu’il faut demeurer prudent dans l’interprétation de ces chiffres.

Les enjeux du vieillissement de la population active et du Covid-19

Soulignons que l’évolution globale tend à la hausse depuis plusieurs années. Cette augmentation s’explique notamment par le vieillissement de la population active et les modifications des comportements engendrées par le Covid-19.

2023 marque donc une exception, mais le taux d’absentéisme reste néanmoins supérieur à celui de 2019, dernière année avant le début de la pandémie.

Des disparités dans l’absentéisme entre les professions et les genres

L’étude révèle également que certaines catégories affichent une tendance plus importante à l’absentéisme. Les ouvriers et les employés sont plus absents que les professions intermédiaires et les cadres.

Les raisons avancées sont notamment la pénibilité de leur emploi. De plus, les femmes représentent une part plus grande des absences, à cause “de leur surreprésentation dans certains secteurs ou postes dont l’amélioration sont parmi les plus faibles”.

Le bilan reste donc mitigé. Si la diminution du taux d’absentéisme peut être perçue comme une bonne nouvelle, le vieillissement de la population active et l’effet de la pandémie restent des obstacles majeurs. Les entreprises doivent également prendre en compte les différences d’absentéisme entre professions et genres pour élaborer des politiques adéquates.