En 2023, 12% des émissions de carbone françaises provenaient du gaz hors secteur industriel

D'après GRDF, en 2023, la combustion de gaz dans les foyers et les entreprises a entraîné l'émission de 47,3 millions de tonnes d'équivalent CO2.

Tl;dr Le gaz représente 12% du bilan carbone français en 2023.

GRDF a publié un plan pour réduire le bilan carbone de 17%.

La consommation de gaz a atteint son plus bas niveau depuis les années 90.

GRDF veut multiplier par 5 l’injection de gaz “vert” d’ici 2030.

Un virage vers le gaz vert

Selon les données communiquées par GRDF, le principal distributeur de gaz en France, les 10,7 millions de consommateurs de gaz – hors grandes industries – ont contribué à hauteur de 12 % au bilan carbone de la France en 2023. Cette consommation que l’on peut qualifier d’importante, a généré 47,3 millions de tonnes d’équivalent CO2.

Une première : le bilan carbone de GRDF

L’année 2023 a été également marquée par la publication du bilan carbone de GRDF, ainsi que de son plan de décarbonation. L’entreprise a ainsi exprimé l’ambition de réduire le bilan carbone de 17 % d’ici 2030, un objectif qui reflète une volonté de sobriété énergétique et d’efficacité.

Un plan ambitieux pour 2030

Ce plan de décarbonation porte à une réduction jusqu’à 39,1 MteqCO2 en 2030 contre 47,3 en 2023, représentant une baisse de 32,59 % entre 2009 et 2030. “C’est en accompagnant tous les consommateurs de gaz, via des leviers innovants et grâce à l’usage des gaz verts que l’entreprise parviendra à atteindre cette ambition”, nous explique GRDF.

La consommation de gaz en baisse

Par ailleurs, la consommation de gaz est en recul depuis plusieurs années. En 2023, elle a atteint son niveau le plus bas depuis les années 90 avec 381 TWh consommés. Toutefois, malgré cette baisse de consommation, GRDF et l’industrie gazière défendent l’importance du gaz pour la sécurité énergétique et envisagent son verdissement.

Dans sa feuille de route, GRDF prévoit également de multiplier par 5 l’injection de gaz « vert » dans les réseaux de distribution, pour la porter de 12 TWh en 2023 à 60 TWh en 2030. À l’horizon 2050, GRDF anticipe que 100 % du gaz distribué sera décarboné.