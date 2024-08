Eloignée de 2 600 années-lumière, cette étoile va devenir la plus brillante

Préparez-vous à un spectacle céleste très rare : une étoile, invisible depuis des décennies, va illuminer notre ciel d'été et devenir perceptible à l'œil nu, phénomène qui ne sera pas renouvelé avant 2104. Comment faire pour ne pas manquer ce moment unique ?

Un évènement astrale d’une grande importance approche. Depuis près de 80 ans, les astronomes attendent patiemment le retour de l’étoile binaire, T Coronae Borealis (T CrB).

Attendue entre mars et septembre 2024, cette étoile s’apprête à offrir un spectacle lumineux fascinant, visible à l’œil nu malgré une distance de 2 600 années-lumière avec la Terre.

À l’opposé des novæ classiques que nous pouvons observer rarement, la T CrB se distingue comme une nova récurrente. Ce phénomène d’explosions cycliques se reproduit toutes les décennies ou moins. Ainsi, la T CrB se prépare à illuminer notre ciel pour la première fois depuis 1946.

La spécificité de cette étoile a été remarquée en 2023 quand elle a commencé à s’assombrir légèrement « Il semble [que l’étoile] ait un comportement similaire à celui précédant son explosion en 1946, raison pour laquelle nous lui accordons tout à coup beaucoup d’intérêt », disait Sumner Starrfield, professeur de l’université d’État de l’Arizona.

🌌 Around the world, professional and amateur astronomers are closely watching T Coronae Borealis – a binary system ~3,000 light-years from Earth – waiting for an impending nova event so bright it will be visible on Earth with the naked eye.

