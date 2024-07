Ecrire à la main préserverait la mémoire

D'après des neuropsychologues, l'écriture manuscrite pourrait être bénéfique pour notre mémoire. Cela vous amène-t-il à envisager de délaisser le clavier pour reprendre le stylo ?

Tl;dr Écrire à la main stimule l’apprentissage et la mémoire.

Une étude en neuropsychologie révèle l’efficacité de l’écriture manuscrite.

L’écriture manuelle active plus le cerveau que l’écriture dactylographique.

Des recherches précédentes corroborent ces découvertes.

Le pouvoir de l’écriture à la main

Dans un monde où le numérique est omniprésent, il est facile d’oublier le charme et les avantages de l’écriture manuscrite. Selon une étude récente, ce serait en effet en écrivant à la main que nous entretenons notre mémoire et notre capacité d’apprentissage.

Une étude en neuropsychologie

Cette conclusion provient d’une recherche menée par des neuropsychologues et publiée dans la revue Frontiers in Psychology. L’étude a impliqué une vingtaine de jeunes qui devaient transcrire quinze mots trois fois : manuellement, dactylographiquement sur un ordinateur, et en les dessinant.

Pendant l’expérience, l’activité cérébrale des participants était surveillée via un électro-encéphalogramme (EEG).

Le cerveau en action

L’étude a révélé que l’écriture à la main et le dessin stimulent davantage le cerveau par rapport à l’écriture dactylographique.

Plus précisément, ce sont les régions pariétales du cerveau, associées à l’apprentissage et à la mémorisation de nouvelles informations, qui étaient plus actives.

Une confirmation

Ces résultats confirment les vertus de l’écriture manuscrite déjà mises en avant par des recherches précédentes. En 2021, une étude publiée dans la revue Psychological Science soulignait que l’écriture à la main améliorait la vitesse et l’efficacité de l’apprentissage par rapport à l’écriture dactylographique.