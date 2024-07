Échec de la prescription de l’exercice physique : la responsabilité des médecins en question

Comme de nombreux Français, vous avez choisi de reprendre une activité physique. Malgré en avoir discuté avec votre médecin, vous n'avez peut-être pas reçu l'encouragement ou l'information détaillée escomptée. Il est courant que les médecins français soient réticents à prescrire de l'exercice physique.

L’échec du dispositif médical instauré

En décembre 2016, un dispositif novateur a été mis en place via un décret, permettant à un médecin traitant de prescrire de l’activité physique à un patient souffrant d’une “affection de longue durée” et de le confier à des éducateurs sportifs spécialisés.

Malheureusement, ce dispositif a échoué pour deux principales raisons : un manque de financement par l’Assurance Maladie et un manque d’adhésion de la part des médecins généralistes.

L’exercice physique : un médicament universel méconnu

Ce n’est un secret pour personne : l’exercice physique a de nombreux bienfaits sur la santé. Il contribue à l’amélioration de l’état de santé et est un outil efficace pour lutter contre l’obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires et la dépression. Il retarde en outre le vieillissement et permet de préserver la jeunesse. Pourtant, malgré ces bénéfices indéniables, l’exercice physique est souvent sous-prescrit ou mal prescrit par de nombreux médecins.

Il peut être décevant d’apprendre que ce “médicament universel” est en fait accessible à tous et ne nécessite pas de prescription médicale. Cependant, il ne suffit pas de se précipiter tête baissée dans l’exercice physique. Comme tout médicament, l’exercice physique nécessite des instructions précises, des précautions et a des contre-indications.

La prescription d’exercices physiques

En tant que médicament, pour chaque individu, il y a un type d’exercice approprié et un programme différent à suivre. Il est important de prendre en compte la morphologie, l’âge et les goûts de chaque personne pour obtenir les meilleurs résultats possibles.

Les effets bénéfiques de l’exercice peuvent être vérifiés par une prise de sang qui, après trois mois d’activité régulière, révélera une nette amélioration des niveaux de glycémie, de cholestérol et de triglycérides.

L’importance de l’adhésion des professionnels de la santé

Il est crucial que les médecins et autres professionnels de la santé adhèrent pleinement à la prescription d’exercices physiques et qu’ils expliquent clairement à leurs patients les bénéfices mais aussi les limites et précautions à prendre. Cela permettra une meilleure prise en charge et une amélioration significative de la santé de leurs patients.