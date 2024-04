Disparition de Laurent Cantet, réalisateur palmé à Cannes en 2008 pour “Entre les Murs”

Laurent Cantet, célèbre réalisateur et lauréat du Festival de Cannes en 2008 pour "Entre les murs", nous a quittés jeudi dernier, le 25 avril, à 63 ans. Quel héritage laisse-t-il derrière lui dans le monde du cinéma?

La disparition de Laurent Cantet, un cinéaste au grand coeur

L’emblématique réalisateur et scénariste Laurent Cantet nous a quitté ce jeudi, comme l’a confirmé son agent, Isabelle de la Patellière.

Un cinéaste discret à la fibre sociale assumée

Le nom de Cantet résonne inévitablement avec sa triomphale victoire à Cannes en 2008 pour “Entre les murs”, pierre angulaire de sa filmographie. Ce film mi-documentaire, mi-fiction, dépeignait avec acuité et sensibilité la diversité sociale et culturelle d’un collège parisien. Cantet, véritable “humaniste acharné”, mettait en lumière la dure réalité sociale tout en gardant l’espoir ancré dans ses œuvres.

🕯️ C'est en proie au plus grand des chagrins que LaCinetek rend hommage à Laurent Cantet, disparu hier, jeudi 25 avril, à l'âge de 63 ans. Les spectateurs perdent un grand cinéaste, LaCinetek l'un de ses fondateurs et par dessus tout un ami très cher.⁠ pic.twitter.com/sgw6vPYLnC — LaCinetek (@LaCinetek) April 26, 2024

Des ateliers d’improvisation à la réalisation

Son génie résidait dans sa capacité à transposer la réalité à l’écran. Au préalable du tournage d’“Entre les murs”, il a dirigé des ateliers d’improvisation dans un collège parisien, réussissant avec art à saisir l’âme du monde éducatif et ses défis.

Il avait dépeint le monde de l’entreprise dans “Ressources humaines” autant que la tragédie de Jean-Claude Romand dans “L’emploi du temps”.

Dernier projet et œuvre posthume

Au moment de son décès, Cantet travaillait sur L’apprenti, destiné à sortir en 2025. Son dernier film dévoilé, Arthur Rambo, explorait avec brio la rapide destruction d’une réputation sur les réseaux sociaux.

“Fin, discret et rempli d’humanité, Laurent Cantet avait l’habilité d’atteindre avec précision et rythme ce qui est le plus difficile dans le cinéma: filmer les conversations, c’est-à-dire la vie”, a réagi avec émotion auprès de l’AFP, Gilles Jacob, ancien président du Festival de Cannes.