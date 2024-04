Diabète de type 2 : la consommation courante de certains additifs alimentaires entraine un risque accru

Cette étude menée de 2009 à 2023 a émis l'hypothèse que les émulsifiants, additifs fréquemment utilisés dans l'industrie alimentaire, pourraient encourager l'apparition du diabète de type 2. Cette constatation ne vous donne-t-elle pas à réfléchir sur ce que nous mangeons ?

Tl;dr Consommation d’émulsifiants pourrait augmenter risque de diabète.

Étude critiquée pour sa méthodologie.

Recherches menées par l’Inserm et d’autres entités.

L’impact repéré est très minime.

Les émulsifiants et la santé : Une étude suggère une corrélation avec le diabète

La consommation d’émulsifiants, régulièrement présents dans nos aliments, en raison de leur rôle crucial dans la texture, soulèverait des problèmes de santé. Une nouvelle étude suggère qu’ils pourraient légèrement augmenter le risque de diabète.

Une recherche conséquente menée en France

Cette étude, réalisée par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) et d’autres institutions de haute réputation, a analysé une vaste cohorte de 100 000 adultes sur une période d’environ quinze ans. Leur intention était de déceler les éventuelles maladies développées par ces individus et corréler ces observations avec leurs habitudes de vie.

Dans ce cadre, l’équipe a observé une fréquence plus élevée de diabète de type 2 chez les individus consommant régulièrement des aliments contenant des émulsifiants tels que les carraghénanes ou la gomme xanthane.

Une équipe de recherche #Inserm a étudié les possibles liens entre les habitudes d’apports alimentaires en additifs #émulsifiants et la survenue de #diabète de type 2 entre 2009 et 2023. Un émulsifiant, c’est quoi ? 1/4 Lire le communiqué : https://t.co/GqpR9Ol4tn pic.twitter.com/sLzEx52Gyr — Inserm (@Inserm) April 24, 2024

Des conclusions à prendre avec des précautions

Il est essentiel de souligner que cette étude, bien qu’importante, suscite quelques réserves. Des experts ont pointé du doigt certaines limitations méthodologiques. En effet, comme tout travail de type observationnel, l’étude ne peut pas établir de lien de cause à effet directe entre la consommation de ces additifs et l’apparition de diabète.

Dans une réponse relayée par le Science Media Center britannique, l’épidémiologiste et professeur de nutrition Gunter Kuhnle a affirmé : « Cette étude est susceptible de montrer un lien entre le diabète et des aliments qui contiennent généralement certains émulsifiants, mais pas une association avec ces émulsifiants eux-mêmes ». Il a également fait observer que le potentiel effet néfaste des émulsifiants serait minime.

En conclusion, même si la consommation d’additifs alimentaires, spécifiquement des émulsifiants, a suscité des préoccupations en matière de santé dans le contexte de cette étude, les chercheurs appellent à prendre les résultats avec prudence, du fait des limites inhérentes à la méthodologie utilisée.