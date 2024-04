Des secrets sur Platon révélés par un papyrus carbonisé retrouvé à Herculanum

De nouveaux fragments décodés des textes rescapés de l'éruption du Vésuve en 79 après JC indiquent notamment le lieu exact du tombeau du philosophe.

Tl;dr Des chercheurs utilisent des techniques avancées pour déchiffrer les papyrus d’Herculanum.

L’intelligence artificielle a aidé à déchiffrer une partie de ces textes fragiles.

Le projet GreekSchools a permis de dévoiler plus d’un millier de mots inédits.

Les nouvelles découvertes révèlent des détails inconnus sur la vie de Platon.

Les techniques modernes révèlent des secrets anciens

On dit souvent que l’histoire cache de nombreux secrets. Grâce à l’avancée de la technologie actuelle, certains d’entre eux ne sont plus hors de notre portée. C’est le cas des papyrus carbonisés d’Herculanum, qui gardent leurs mystères depuis plus de 2000 ans. Ces anciens textes, préservés par les cendres de l’éruption du Vésuve en 79 après J.C., sont désormais minutieusement étudiés par des chercheurs du monde entier.

Le rôle de l’intelligence artificielle

Étant extrêmement fragiles, le déchiffrage des papyrus nécessite des techniques non invasives. C’est là que l’intelligence artificielle entre en jeu. En février dernier, grâce à un concours international lancé par Brent Seales, chercheur en informatique à l’université du Kentucky, trois chercheurs ont réussi à lire une partie de ces précieux documents.

Révélations sur les derniers jours de Platon.

Un papyrus d’Herculanum récemment déchiffré fournit des informations inédites sur la vie (et la mort) du philosophe grec ➡️ https://t.co/GVyEhCz5y1 pic.twitter.com/ouMDtyusP1 — CARAA (@CARAA_Center) April 25, 2024

Le projet crucial GreekSchools

Un autre facteur clé dans cette avancée a été le projet GreekSchools. Cette collaboration entre l’Université de Pise et la Bibliothèque nationale de Naples a permis de “déchiffrer plus d’un millier de mots inédits, soit environ 30 % du texte”, d’après Graziano Ranocchia, papyrologue de l’université de Pise et coordinateur de l’étude GreekSchools.

La vie de Platon sous un nouvel angle

Les nouvelles découvertes éclairent des pans méconnus de la vie du célèbre philosophe Platon. On a ainsi découvert la localisation précise de sa tombe, et qu’il aurait probablement été vendu comme esclave sur l’île d’Égine. De plus, un dialogue de Platon critiquant vivement un musicien barbare de Thrace a été mis à jour.

Cela “représente un pas énorme, même si l’étude n’en est qu’à ses débuts : nous ne verrons le véritable impact en termes de connaissances que dans les années à venir”, prévoit Graziano Ranocchia.