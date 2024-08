Des restes de l’océan martien découverts entre 10 et 20 km sous la surface

Les géophysiciens croient avoir découvert un vaste réservoir d'eau liquide sous la surface de Mars, grâce à l'analyse de données sismiques recueillies par l'atterrisseur Insight de la Nasa il y a quelques années. Ils pensent qu'il pourrait suffire à remplir d'anciens océans martiens. Alors, sommes-nous plus près de confirmer la vie sur Mars ?

TL;DR Découverte de traces d’eau à 10-20 km sous la surface de Mars.

L’eau imbibe des roches poreuses, potentiellement préservant des formes de vie.

La profondeur rend l’accès à ces roches poreuses ardu.

Peut-être de l’eau sous Mars : une découverte révolutionnaire ?

Examiner les ondes sismiques fut un moyen puissant de percer à jour les secrets de notre Planète bleue par les géophysiciens. Cette méthode, similaire à l’identification d’un instrument par son ton musical, a permis la résolution de nombreuses énigmes sur la géodynamique terrestre. Un phénomène similaire pourrait se produire sur Mars.

Insight et l’exploration sismique martienne

Le 26 novembre 2018, l’atterrisseur Insight (INterior exploration using Seismic Investigations, Geodesy, and Heat Transport) a déposé le sismomètre Seismic Experiment for Interior Structure (Seis) sur la surface martienne.

Malgré la fin de la mission en 2022, cette expérience a laissé une découverte potentiellement stupéfiante : des traces d’eau sous la surface de Mars.

Découverte renversante dans les strates martiennes

Selon un article publié dans les PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) par des chercheurs de l’UC Berkeley et de la Scripps Institution of Oceanography, entre 11,5 et 20 km sous la surface martienne, il existerait de l’eau initialement présente sur Mars.

L’eau se serait intégrée à des minéraux, enfouie sous forme de glace ou perdue dans l’espace. Cependant, cette eau liquide pourrait avoir laissé des traces d’écoulements et d’océans anciens.

L’eau : un berceau potentiel de vie antique

L’aspect véritablement captivant de cette découverte est la possibilité que cette eau, incorporée dans des roches poreuses de la croûte de Mars, pourrait avoir conservé des formes de vie microscopiques.

Cependant, les contraintes techniques rendent l’exploration de ces formations rocheuses difficiles voire impossibles. Malgré cela, cette nouvelle révolutionne notre compréhension de la Planète rouge et ouvre de nouvelles voies pour la recherche de vie extraterrestre.