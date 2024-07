Des rappels de véhicules par Stellantis, pour des risques d’incendie

De nombreux modèles de voitures et véhicules utilitaires sont rappelés à cause de défauts de fabrication potentiellement dangereux, pouvant provoquer des blessures ou même des incendies.

TL;DR Procédure de rappel sur l’échelle de l’UE pour certains modèles PSA.

Des défauts techniques pour Fiat, Peugeot, Citroën et Opel signalés.

Les propriétaires sont invités à contacter leurs concessionnaires.

Alerte de sécurité pour certains modèles de voitures du groupe PSA

Le gouvernement français, par le biais du site Rappel Consommateur, a récemment mis en garde contre les risques de blessures et d’incendie potentiels liés à des défauts techniques rencontrés dans certains modèles de voitures du groupe PSA. Ces marques incluent, entre autres, Fiat, Peugeot, Citroën et Opel.

Véhicules concernés et problèmes identifiés

Des défauts de fabrication ont été détectés principalement dans deux types de véhicules. Le premier concerne le modèle Grandland X d’Opel. Une défaillance a été identifiée au niveau du logiciel de contrôle de la batterie. Celle-ci, ne détectant pas correctement les défauts de la batterie haute tension, “peut entraîner une surchauffe”, dixit le fabricant.

Le second type concerne les utilitaires légers Citroën Jumpy, Fiat Scudo et Peugeot Expert de 2023. “Les connexions au sol peuvent se desserrer, ce qui peut entraîner la perte de plusieurs fonctions du véhicule et entraîner une accélération involontaire ou l’incendie du véhicule”, rappelle le gouvernement.

Autres marques impliquées

Outre PSA, des problèmes de boîtiers de caméra ont été décelés dans les modèles de l’enseigne Lexus et Toyota produits entre 2022 et 2023. Selon le site gouvernemental, ces boîtiers “peuvent se désagréger sous l’effet d’une soudure incorrecte”. Ce défaut pourrait potentiellement “entraîner la perte d’images de la caméra avant ou arrière”, mettant en péril la sécurité des conducteurs.

Que faire si vous êtes concernés ?

Si vous êtes propriétaire de l’un de ces modèles, le gouvernement recommande de contacter vos concessionnaires. Assurer la sécurité routière est une responsabilité collective, veiller à la bonne maintenance de son véhicule est nécessaire pour éviter d’éventuels incidents.