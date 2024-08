Dépistage gratuit de quatre nouvelles IST pour les moins de 26 ans

Dès lundi, les personnes âgées de moins de 26 ans auront l'opportunité de se faire tester gratuitement et sans besoin d'ordonnance pour quatre IST, en plus de l'examen déjà remboursé du VIH. Et toi, es-tu prêt à faire le test?

TL;DR À partir du 1er septembre, les dépistages des IST seront pris en charge à 100% pour les moins de 26 ans et à 60% pour les autres, sur simple demande du patient.

« Mon test IST » sera disponible dans tous les laboratoires de biologie.

Ce dépistage concerne, outre le VIH, la chlamydia, le gonocoque, la syphilis et l’hépatite B.

Un dépistage des IST à la demande accessible à tous

Une mesure d’envergure entre en vigueur à partir du 1er septembre. En effet, l’assurance maladie couvrira à 100% le coût des dépistages des infections sexuellement transmissibles (IST) pour les personnes âgées de moins de 26 ans. Le reste de la population bénéficiera d’une prise en charge à hauteur de 60%.

Un dispositif baptisé “Mon test IST”

Surnommée “Mon test IST”, cette démarche sera proposée dans l’ensemble des laboratoires de biologie médicale. Le patient devra simplement se présenter et remplir un auto-questionnaire pour identifier les infections à dépister.

Cette ordonnance nouvelle génération inclura non seulement le VIH, mais aussi la chlamydia trachomatis, le gonocoque, la syphilis et l’hépatite B.

Algorithmes et suivi médical

Dans la supposition d’un résultat positif pour une ou plusieurs IST, le biologiste médical se chargera d’orienter le patient vers des soins appropriés. Cette initiative s’inscrit dans un contexte où le nombre d’IST a augmenté entre 2021 et 2023.

Le ministère de la Santé qualifie ce dispositif de “avancée significative dans la lutte contre les IST” et voit en cela une façon “de promouvoir la santé sexuelle de l’ensemble de la population”.

Une large campagne de communication

Un dispositif d’une telle envergure mérite d’être connu. Pour cela, une campagne de communication sera lancée et portée par la Caisse nationale de l’Assurance Maladie. Elle touchera principalement les professionnels de santé et contribuera à faire de ce dispositif une référence dans le dépistage des IST.