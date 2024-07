Déménagements fréquents dans l’enfance : un puissant facteur de risque pour la dépression

Selon une recherche, les Danois ayant changé de domicile entre 10 et 15 ans étaient 61% plus susceptibles de souffrir de dépression à l'âge adulte, un taux d'influence plus élevé que celui de la pauvreté. Cela vous surprend-il ?

TL;DR La santé mentale mondiale est préoccupante selon l’OMS.

Une étude pointe le rôle des déménagements durant l’enfance sur la dépression.

Déménager dans un quartier plus riche augmente le risque de dépression.

Santé mentale : une préoccupation grandissante

L’OMS estime qu’aujourd’hui, 13 % de la population mondiale est aux prises avec des troubles mentaux. C’est ce chiffre alarmant qui frappe d’emblée, mettant en évidence une préoccupation sanitaire aux proportions énormes.

L’ombre des pathologies mentales plane sur notre société, avec une pression économique non négligeable. L’OMS avance le chiffre vertigineux de 2 500 milliards de dollars en 2010, une somme qui pourrait grimper jusqu’à 6 000 milliards de dollars en 2030, dépassant ainsi le coût de maladies telles que le cancer, le diabète ou encore les maladies respiratoires chroniques.

Les déménagements durant l’enfance, facteur de risque

Déménager pendant son enfance pourrait-il influencer le développement de la dépression ?

C’est l’hypothèse avancée par une étude réalisée par cinq chercheurs de l’Université d’Aarhus (Danemark) et des Universités de Plymouth et Manchester (Royaume-Uni).

En suivant plus d’un million de personnes nées entre 1982 et 2003 et ayant résidé au Danemark pendant leurs quinze premières années de vie, ils ont pu observer le lien entre déménagements et dépression. “Déménager deux fois ou plus entre 10 et 15 ans augmente de 61% les chances de développer une dépression”, soulignent-ils.

La dangerosité des déménagements vers un quartier plus favorisé

Le surprenant résultat de l’étude réside dans le fait que déménager vers un quartier plus favorisé ne réduirait pas le risque de dépression. Bien au contraire, il l’augmenterait.

Déménager d’un quartier pauvre à un quartier plus riche entraînerait un risque accru de 13% souffrir de dépression, tandis que le risque grimperait de 18% en déménageant d’un quartier riche à un quartier plus pauvre.

Explications et perspectives

Selon les chercheurs, l’élément déclencheur n’est pas tant le déménagement en soi, que le “changement de voisinage”. Ce dernier perturberait notamment les connexions sociales de l’enfant.

“Chaque fois qu’ils doivent s’adapter à quelque chose de nouveau, cela peut être perturbant”, expliquent les chercheurs. Ceux-ci souhaitent désormais étudier la question de la distance considérée lors d’un déménagement et ses conséquences sur la santé mentale à long terme.