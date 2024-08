Démantèlement en Chine d’un trafic de 4 000 cadavres

Récemment, en Chine, une opération clandestine impliquant le vol et l'achat de corps aux services funéraires pour la production de greffons osseux allogéniques a été mise hors d'état de nuire.

TL;DR Trafic de cadavres démantelé en Chine, impliquant une entreprise de bio-matériaux.

Près de 4000 corps concernés et des tonnes de matériel utilisées pour des greffes.

L’affaire, ayant duré une dizaine d’années, impliquait des complices à divers niveaux.

Un trafic de cadavres aux chiffres effrayants

Le marché de la mort n’a jamais été aussi morbide. En Chine, un gigantesque réseau de trafic de cadavres vient d’être mis à jour, impliquant une entreprise spécialisée dans les bio-matériaux, la Shanxi Aorui Bio-Materials.

En une décennie, pas moins de 4 000 corps ont été acquis, soit volés soit achetés auprès de divers funérariums. Le corollaire : des tonnes d’ossements et de greffons, prêts à être utilisés dans des procédures médicales, notamment pour des chirurgies reconstructrices.

L’enquête révèle un fonctionnement glacial

C’est une entreprise calfeutrée au sommet d’une sinistre chaîne de valeur. Selon le rapport paru dans “Le Monde”, tisser des liens avec plusieurs provinces du pays pour s’approvisionner en corps humains lui a permis d’étendre progressivement son réseau. L’enquête est toujours en cours, mais déjà 75 suspects ont été arrêtés.

Un business macabre lucrative

Il est également révélateur de souligner que l’entreprise Aorui Bio-Materials, jadis une entreprise d’Etat privatisée, a réalisé un chiffre d’affaires de 380 millions de yuans – soit environ 48,5 millions d’euros – durant la période du trafic.

Les complices – des médecins, des employés et des funérariums

L’ampleur et la durée de cette activité criminelle sont manifestement dues à une complicité large et profonde. Effectivement, parmi les personnes interpellées figurent non seulement des employés de l’entreprise, mais aussi du personnel de funérariums et même des médecins. Un réseau effrayant, dont les ramifications sont encore en cours d’investigation.