Découverte sur une plage de fossiles d’un géant des mers de 25 mètres

Des fossiles d'Ichthyotitan severensis, potentiellement le plus grand ichthyosaure connu à ce jour, ont été dénichés au Royaume-Uni. Quels secrets cet ancien géant des mers pourrait bien encore révéler?

Au temps du Trias, il y a plus de 201 millions d’années, la mer était dominée par des reptiles géants nommés ichthyosaures. Jusqu’à récemment, l’existence d’un ichthyosaure particulièrement gigantesque, presque mythique, n’était qu’une hypothèse. Mais les fossiles récemment découverts au Royaume-Uni laissent entrevoir un spécimen géant.

Le paléontologue Dean Lomax de l’université de Bristol a découvert en 2018 un “os d’ichthyosaure si grand qu’il avait été initialement confondu avec un os de dinosaure”. Ce n’est qu’en 2020, en trouvant un second fragment, que le rêve de Lomax s’est concrétisé : ce dernier appartenait à un ichthyosaure jamais vu auparavant, baptisé Ichthyotitan severensis.

It’s been wonderful seeing the enormous amount of interest in our giant ichthyosaur, Ichthyotitan severnensis.

The bones, along with other specimens (incl' the 'Aust giant'), will go on display @bristolmuseum in the coming weeks. #FossilFriday

🎨 @SerpenIllus @SergeyAtrox1 pic.twitter.com/WXzIGa4vgV

— Dr Dean Lomax (@Dean_R_Lomax) April 19, 2024