Découverte possible d’une planète océan grâce au télescope James Webb

L'équipe de recherche du CNRS et de l'Université de Montréal a examiné une exoplanète à 48 années-lumière, suspectée d'avoir une grande quantité d'eau liquide en raison de sa position dans une zone potentiellement habitable. Cela en fait l'exemple le plus prometteur dans notre quête de l'eau extraterrestre à ce jour. Quels mystères cette planète pourrait-elle cacher ?

TL;DR L’exoplanète LHS1140b contiendrait 10 à 20% d’eau.

La présence d’eau a été détectée grace au télescope James Webb.

Les chercheurs souhaitent approfondir leurs observations de cette planète.

Une exoplanète riche en eau découverte grâce au télescope James Webb

Martin Turbet, chercheur au CNRS, a partagé avec grand enthousiasme sa récente découverte concernant l’exoplanète LHS1140b. Dans une exploration spatiale, le James Webb , le télescope spatial le plus puissant jamais construit, a révélé que 10 à 20% de la masse de cette exoplanète serait constituée d’eau.

LHS1140b : Une planète au potentiel hydrogène

Après de nombreuses observations, les chercheurs de l’université de Montréal aux côtés de Turbet sont parvenus à confirmer la présence d’eau sur LHS1140b, une planète située en dehors de notre système solaire. Cette découverte, prochainement publiée dans The Astrophysical Journal Letters, est d’une importance particulière car l’eau sous forme liquide est un élément clé pour le développement de la vie.

Le télescope James Webb a permis de déterminer l’hypothèse la plus probable concernant LHS1140b. Jusqu’à maintenant, l’existence de deux possibilités principales a été envisagée : une atmosphère dense en hydrogène et hélium, ou bien la présence significative d’eau.

Premier résultat prometteur du télescope spatial James Webb dans l’étude des planètes potentiellement habitables https://t.co/bWzapF7VXj avec l'apport de preuves tangibles montrant que l’exoplanète tempérée LHS1140b (48 années-lumière) serait une planète océan@CNRS_INSU @CNRS pic.twitter.com/KuxxzKiODk — Alain Schuhl (@AlainSchuhl) July 10, 2024

La découverte d’une possible vie extraterrestre ?

La possibilité d’une vie extra-terrestre n’est pas assurée malgré la présence d’eau sur LHS1140b. Comme l’explique Benjamin Charnay, également chercheur au CNRS et impliqué dans cette étude : “zone habitable ne veut pas nécessairement signifier possibilité d’une vie extraterrestre. Il faut aussi d’autres critères tels la présence de lumière et de nutriments comme le carbone.”

Par-delà James Webb, l’avenir de la recherche

Cette récente découverte excite les chercheurs du domaine dans la mesure où l’existence de ces planètes est toujours en grande partie hypothétique. LHS1140b est ainsi une excellente candidate pour affiner notre compréhension de ces objets cosmiques.

Turbet et son équipe ont hâte de poursuivre leurs observations de l’atmosphère de cette planète à l’aide du télescope James Webb, qui est perçu par l’ensemble de la communauté scientifique comme une révolution. Comme le souligne le chercheur du CNRS, “En un an, une centaine d’exoplanètes ont été étudiées. C’est autant que sur les vingt dernières années !” Les possibilités de découverte s’étendent, suscitant toujours plus de curiosité et d’émerveillement.