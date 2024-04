Découverte en Belgique : 60 démos inédites de Marvin Gaye retrouvées

D'après la BBC, des morceaux inédits du célèbre chanteur de r'n'b, accueilli à Ostende par une famille de musiciens en 1981, ont été découverts par cette même famille.

Tl;dr Découverte d’anciens enregistrements de Marvin Gaye en Belgique.

Le trésor comprend environ 66 nouvelles chansons.

Un débat juridique entoure l’exploitation de ces enregistrements.

Des négociations pourraient s’ensuivre entre diverses parties intéressées.

Un véritable trésor musical retrouvé

“Un trésor à la valeur inestimable se cacherait-il depuis plus de quarante ans en Belgique ?” Cette question, posée récemment, intrigue le monde musical.

En effet, l’icône de la soul Marvin Gaye aurait laissé un héritage caché, un répertoire d’inédits enregistrés lors de sa retraite à Ostende, une ville belge.

Ostende, sanctuaire musical

C’est dans cette ville située en bordure de la mer du Nord que Marvin Gaye, rongé par ses addictions, a trouvé refuge en 1981. S’installant pour se ressourcer et surtout travailler, c’est ici qu’il a écrit et composé son tube mondialement célèbre “Sexual Healing”, vendu à plus de 4 millions d’exemplaires et récompensé par le Grammy Award de la meilleure performance r’n’b en 1983.

En plus de ce tube, c’est un total de plus de 18 mois de travail et d’inédits que l’artiste aurait laissé en terre belge. Selon Alex Trappeniers, avocat de la famille du musicien local Charles Dumolin qui avait accueilli Marvin Gaye, «30 bandes» équivalentes à «66 démos de nouvelles chansons» auraient été découvertes.

J’apprends toujours plein de choses avec l’Oeil de @pierrelescure. Apprendre que Marvin Gaye a vécu un an et demi à Ostende et voir dans ce reportage ce géant en train de jouer aux fléchettes dans un vrai bar belge est sublime.https://t.co/qSvZq4fd3b pic.twitter.com/6e51nfgOuy — Marie Bernard (@MarieBnard) April 1, 2024

Un trésor à exploiter ?

Ces découvertes soulèvent de nombreuses questions juridiques. Qui aura le droit d’exploiter ces morceaux inédits : les héritiers de Marvin Gaye, ou la famille en possession de ces enregistrements ?

Chose intéressante, en Belgique, un bien, quelles que soient les conditions d’acquisition, devient automatiquement la propriété de son détenteur après une période de trente ans. Toutefois, cette loi n’est pas applicable à la propriété intellectuelle. Alex Trappeniers et ses partenaires pourraient donc posséder les bandes physiques sans avoir le droit de diffuser ces morceaux inédits.

Un compromis en vue ?

Des négociations pourraient donc résoudre cette problématique, “Nous pourrions être tous gagnants, la famille de Marvin et les héritiers de Dumolin”, déclare l’avocat Alex Trappeniers.

Les avocats des trois enfants de Marvin Gaye sont au courant de l’existence de cette collection en Belgique, ce qui suggère que des discussions pourraient commencer prochainement. Le monde attend avec impatience de découvrir ces inédits de l’artiste iconique.