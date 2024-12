Découverte alarmante : les bactéries « miroir » créées en laboratoire menacent la vie sur Terre

Découvrez tout ce que vous devez savoir sur la menace sérieuse pour la vie sur Terre causée par des bactéries "miroir" créées en laboratoire.

Tl;dr Les scientifiques mettent en garde contre les risques des bactéries synthétiques.

Les bactéries « miroir » pourraient échapper aux défenses immunitaires et causer des infections mortelles.

Des experts recommandent d’arrêter la recherche et le financement de ces organismes.

Les bactéries synthétiques : une menace pour la vie sur Terre

Selon un groupe de chercheurs de renom, les microbes de laboratoire pourraient représenter une nouvelle menace pour la vie sur Terre. Dans un forum politique publié en ligne dans Science, ils expriment leur inquiétude face aux bactéries synthétiques, susceptibles de déclencher une pandémie à l’échelle mondiale.

Une « vie miroir » à risque

Ces chercheurs, parmi lesquels figurent des lauréats du prix Nobel, demandent un arrêt des recherches sur la création de microbes « miroirs ». Ils craignent que ces organismes synthétiques ne représentent un « risque sans précédent » pour la vie sur Terre.

Les bactéries miroirs, construites à partir d’images miroirs de molécules trouvées dans la nature, pourraient échapper aux défenses immunitaires des organismes naturels. Cela mettrait les humains, les animaux et les plantes en danger d’infections mortelles.

Les scientifiques tirent la sonnette d’alarme

« La menace dont nous parlons est sans précédent », a déclaré le Professeur Vaughn Cooper, biologiste évolutionniste à l’Université de Pittsburgh. Ces bactéries pourraient « causer des infections mortelles qui se propageraient sans contrôle ».

Parmi les auteurs de cette mise en garde, on trouve aussi le Dr Craig Venter, qui a dirigé l’effort privé pour séquencer le génome humain dans les années 1990, et les lauréats du prix Nobel, le Professeur Greg Winter de l’Université de Cambridge et le Professeur Jack Szostak de l’Université de Chicago.

Une interdiction nécessaire?

Faisant face à ces risques, les 38 auteurs du commentaire appellent les gouvernements du monde entier à interdire la recherche et le financement visant à créer des bactéries dites « miroir ». Selon eux, la meilleure solution serait de « ne pas aller là-bas en premier lieu », comme l’indique le Professeur Szostak.

Cependant, certains chercheurs estiment que le danger est exagéré et que l’interdiction de ces recherches pourrait freiner le progrès dans d’autres domaines. En dépit de ces divergences, il est clair que la question des bactéries synthétiques nécessite une attention particulière et une réflexion approfondie de la part de la communauté scientifique internationale.