Décollage prévu vers l’ISS pour le Starliner de Boeing, malgré une fuite

La NASA et une entreprise américaine se préparent au lancement d'un vaisseau spatial habité samedi, malgré plusieurs reports dus à une fuite d'hélium.

Le début d’une nouvelle ère spatiale pourrait bien se profiler à l’horizon ce samedi pour Boeing. Après une série de reports, la première mission spatiale habitée de l’entreprise américaine pourrait finalement prendre son envol à 18h25, heure française, en direction de la Station spatiale internationale (ISS).

Ce décollage historique, prévu depuis la Floride, a récemment fait face à divers obstacles. Parmi eux, une fuite d’hélium découverte sur le vaisseau spatial Starliner, qui, contrairement à ce que l’on pourrait penser, n’empêchera pas le lancement. “La NASA ‘[peut] gérer cette fuite'”, a assuré Steve Stich, un haut responsable de l’agence spatiale américaine, lors d’un point presse vendredi.

🚨Breaking News-

An Atlas V 🚀 with The Boeing Starliner Capsule CST-100 carrying the NASA crewed Mission CFT is postponed again and now scheduled for June 1st, 12.25pm ET. #BreakingNow#Starliner #NASA #Space#SpaceX #ThinkDeeply#SunitaWilliams

👇

The launch re-scheduled to… pic.twitter.com/dWAjiGSAkX

— Masroor H. Bukhari (@MasroorBukhari) May 24, 2024