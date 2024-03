Décision du Conseil d’Etat : Les salariés en arrêt maladie ont bien droit à des congés payés

Malgré un arrêt de travail pour raison de santé, vous avez toujours le droit d'acquérir jusqu'à quatre semaines de congés par an. Cependant, cette mesure ne peut être appliquée rétroactivement qu'aux trois dernières années et non depuis 2009. Comment cela affecte-t-il vos droits à congés actuels ?

Tl;dr Arrêts maladie non professionnels : acquisition de congés payés limitée à 4 semaines.

Le Conseil d’État limite la rétroactivité des indemnités à 3 ans.

Les entreprises alarmées par l’acquisition de congés payés en cas de maladie.

Report des congés acquis durant un arrêt maladie fixé à 15 mois minimum.

La maladie non professionnelle ouvre droit à des congés payés

Le contexte du travail subit une véritable révolution. Les salariés en arrêt pour maladie non professionnelle pourront désormais cumuler des congés payés, une décision prise par le Conseil d’État, suite à une interpellation du gouvernement concernant l’implémentation d’une directive européenne.

Une avancée mitigée pour les entreprises

Jusqu’à présent en France, ces congés n’étaient pas acquis en cas d’absence pour maladie. Toutefois, cette décision ne fait pas que des heureux. Ainsi selon «Le législateur n’est pas tenu, pour assurer la conformité de la loi française à la Constitution et au droit de l’Union européenne, de conférer aux périodes d’absence pour maladie le même effet d’acquisition de droits à congés que les périodes de travail effectif», estime le Conseil d’État.

De nombreuses organisations patronales ont exprimé leur vive protestation. Elles redoutent le montant des sommes qu’elles pourraient devoir verser à titre rétroactif.

Limitation de la rétroactivité des indemnités

Craintes qui se voient en partie apaisées. Le Conseil d’État a également plafonné à trois ans la rétroactivité des indemnités dues aux salariés, qui ont perdu leurs congés depuis le 1er décembre 2009. Le président du Medef, Patrick Martin, a d’ailleurs déclaré, “Notre travail, mené de concert avec le gouvernement a porté ses fruits”.

Un report des congés avec une durée déterminée

Concernant le report des congés gagnés durant une période d’arrêt maladie, le Conseil d’État a fixé la durée minimum à 15 mois. Cette limite correspond à l’exigence de la Cour de justice de l’Union européenne qui stipule que cette durée doit être «substantiellement supérieure» à la période de référence pour l’acquisition du droit à congé annuel, laquelle est d’un an.

Les prochains débats à l’Assemblée seront décisifs pour la mise en place de ces nouvelles régulations.