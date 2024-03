Décès d’Eric Carmen, voix et auteur du tube “All by Myself”

Eric Carmen est connu pour sa chanson "All by Myself", reprise par des artistes tels que Céline Dion et Frank Sinatra. Il a aussi interprété "Hungry Eyes", une chanson phare du film "Dirty Dancing". Connaissez-vous d'autres artistes ayant repris ses chansons ?

Eric Carmen: Un talent musical nous quitte

Ce week-end dernier, Eric Carmen, chanteur et compositeur marquant du paysage musical américain, est décédé à l’âge de 74 ans.

La triste nouvelle a été confirmée par sa femme, Amy Carmen, au travers d’un communiqué sur le site officiel du chanteur.

Un artiste aux multiples talents

Émergeant dans les années 1970 comme le leader de The Raspberries, Eric Carmen a su rapidement se démarquer sur la scène pop-rock de l’époque. Malgré la séparation du groupe en 1975, sa musique a continué à vibrer et à toucher le cœur du public à travers le monde.

Dans son communiqué, Amy Carmen a déclaré : «Notre doux, aimant et talentueux Eric s’est éteint dans son sommeil. Il était très heureux de savoir que, pendant des décennies, sa musique a touché tant de gens et restera gravée dans leur mémoire».

Des succès inoubliables

Parmi ses nombreux succès, le titre “All By Myself” a connu un immense succès et a atteint la deuxième place du Billboard Hot 100 dès sa sortie. Plus tard, sa reprise par la chanteuse canadienne Céline Dion lui a conféré une nouvelle popularité.

D’autres titres comme “That’s Rock ‘n Roll” et “Never Gonna Fall in Love Again” ont également été repris par divers artistes de renom tels que Shaun Cassidy et John Travolta.

Un compositeur doué pour le cinéma

Au-delà de sa carrière de chanteur, Eric Carmen a également marqué le monde du cinéma. Il a notamment co-écrit le titre phare “Almost Paradise” pour le film “Footloose”, et a interprété le single à succès “Hungry Eyes” pour le film “Dirty Dancing”.

Avec plus de 400 millions d’écoutes sur Spotify, cette chanson continue de résonner dans la mémoire collective, témoignant de l’impact indélébile qu’a eu Eric Carmen sur la musique et le cinéma.