Décès de Paul Lederman, le légendaire impresario de Coluche et Claude François

TL;DR Le producteur de musique, Paul Lederman, s’est éteint.

Il a découvert et lancé des artistes emblématiques tels que Claude François, Coluche et Les Inconnus.

Il a eu une carrière controversée marquée par des conflits financiers.

Une étoile s’éteint dans le firmament de la production musicale française

Le producteur de musique français, figures emblématiques de l’ancienne génération de “producteurs-impresarios” comme ils étaient appelés à l’époque de ses débuts dans les années 1960, Paul Lederman, a tiré sa révérence. Sa riche carrière qui s’étend sur près de quatre décennies avait vu l’émergence de talents majeurs sur la scène française tels que Claude François, Michel Polnareff, Mike Brant, Thierry Le Luron, Coluche et Les Inconnus.

Une vie dédiée à la musique

Né en 1940 à Tanger, Maroc, Paul Lederman, de parents juifs polonais, s’éprend très tôt de la musique. Devenu disquaire très jeune, il s’approprie les goûts musicaux du public et repère les talents en herbe. D’ailleurs, son flair pour dénicher des perles brutes est vite remarqué par plusieurs maisons de disques. Il a notamment donné leur chance à des personnalités attachantes comme Claude François et Thierry Le Luron.

Paul Lederman, le Dark Vador du showbiz français.

Il en savait, lui.

Mériterait une bonne bio.

RIP. pic.twitter.com/UuGiGpRnst — Alister (@SchnockRevue) July 21, 2024

Coluche et Lederman, un mariage passé à l’histoire

En 1985, Paul Lederman organise un mariage fictif entre deux de ses protégés, Thierry Le Luron et Coluche. Cette humoristique parodie de mariage a été mémorable, faisant rire toute la France qui se souvient encore de ce mariage décalé.

“Lederman, je l’appelle vous. Il me prend tellement d’argent que je suis sûr qu’ils sont plusieurs”, expliquait Thierry Le Luron. Artiste de talent, le producteur a également eu ses heures sombres, notamment lorsque “Les Inconnus” l’accusent suit à son éviction de deux de leurs projets de films.

Des controverses éclipsent sa carrière

Après une carrière fulgurante, les controverses n’ont pas manqué de faire surface, notamment des histoires d’argent embrouillées avec Le Luron et plus tard, les enfants de Coluche. Ces derniers, devront batailler pendant 20 ans pour obtenir 15% des redevances sur l’exploitation de 21 sketchs de leur père, un manque à gagner de plus d’un million d’euros. En 2019, Lederman sera condamné verser cette somme, il s’est alors muré dans un silence qu’il ne rompra jamais.