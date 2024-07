Décès de l’actrice Shelley Duvall, star de “Shining”, à 75 ans

L'étoile inoubliable des films de Kubrick et Robert Altman nous a quittés pendant son sommeil. Quel rôle marquant vous revient-il le plus?

Shelley Duvall, actrice au regard inoubliable et à la silhouette délicieusement décalée, a marqué de son empreinte l’histoire du cinéma. Sa disparition récente, suite à des complications liées à un diabète dans sa maison du Texas, a laissé le monde du cinéma en deuil.

Duvall est entrée dans la légende grâce à sa collaboration avec deux grands maîtres du cinéma : Stanley Kubrick et Robert Altman. C’est chez Altman qu’elle brosse sept de ses films, remportant au passage un prix d’interprétation à Cannes en 1977 pour « 3 femmes ». Néanmoins, elle accède à une notoriété mondiale grâce à son rôle de Wendy Torrance dans « Shining » un film épouvantement éprouvant de Stanley Kubrick.

Shelley Duvall on the set of Brewster McCloud, 1970 pic.twitter.com/enf3c4WeI7

— Shelley Duvall (@soshelleyduvall) July 19, 2023