Décès de Jacques Boudet, acteur emblématique des films de Robert Guédiguian

Le comédien nous a quittés subitement, s'éteignant paisiblement dans son sommeil la nuit de dimanche à lundi.

Le milieu du cinéma français est en deuil. Une figure emblématique du grand et petit écran s’est éteinte. Jacques Boudet, réputé pour ses nombreux seconds rôles au cinéma, théâtre et télévision, est décédé à l’âge de 89 ans.

Ses rôles marquants dans les films de Robert Guédiguian, notamment “Rouge Midi” et “Et la fête continue !”, ont contribué à sa renommée. De nombreuses collaborations avec d’autres cinéastes comme Bertrand Blier, Bertrand Tavernier, Claude Lelouch et Luc Besson ont également jalonné sa carrière. Jacques Boudet, cet acteur au visage familiers à tous, s’est en effet distingué par son jeu d’acteur aussi bien au cinéma qu’au petit écran.

Jacques Boudet est mort. Il avait 89 ans et avait joué dans plus de 200 films – avec Guédiguian, Chabrol, Tavernier. Son dernier tournage aura été celui de notre nouvelle série, sur lequel il a été d’une gentillesse, d’une patience et d’une élégance inégalables. Adieu Jacques 🖤 pic.twitter.com/xbOMZig9SX

— Maxime Chamoux (@Pharaon2Winter) July 16, 2024