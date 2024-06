Décès de Françoise Hardy, icône des années 60 et de l’élégance

Le 11 juin, Thomas Dutronc a annoncé le décès de la légendaire chanteuse des années yéyé, à 80 ans. Elle laisse derrière elle des chefs-d'œuvre de la musique française.

Tl;dr Françoise Hardy, icône des sixties, est décédée à l’âge de 80 ans.

La nouvelle a été annoncée par son fils, Thomas Dutronc, sur les réseaux sociaux.

De nombreuses personnalités lui rendent hommage, soulignant l’influence de ses chansons.

Elle laisse derrière elle une grande histoire d’amour avec Jacques Dutronc.

Le monde de la musique en deuil

La célèbre chanteuse Françoise Hardy a tiré sa révérence à l’âge de 80 ans, après une longue bataille contre le cancer, une maladie qui l’assaillait depuis 2004. Son départ, confirmé par des mots simples et émouvants de son fils, Thomas Dutronc, sur “Maman est partie” les réseaux sociaux, a laissé une empreinte indélébile dans l’univers de la musique française.

Tendres adieux

Les hommages affluent de toutes parts suite à l’annonce de son décès. “Comment lui dire adieu ?”, grave Rachida Dati, ministre de la Culture, en citant le titre phare de Hardy écrit par Serge Gainsbourg en 1968 – Une chanson qui a traversé les époques, reprise deux décennies plus tard par Jimmy Somerville, l’ancien leader des Communards.

Le temps passe et l’amour grandit ❤️🥰#bonnefetemaman #fetedesmeres #francoisehardy #amour pic.twitter.com/G7vpGe8dN9 — Thomas Dutronc (@ThomasDutronc) June 4, 2023

Un héritage durable

D’autres titres de Françoise Hardy ont inspiré des réactions mémorables. Le musicien Jean-Michel Jarre a par exemple loué “L’élégance de ses chuchotements harmonieux” qui, selon lui, “résonnera pour toujours dans le cœur des garçons et des filles de tout âge”, en référence au tube de 1962 “Tous les garçons et les filles”. Ce titre, vendu à plus de deux millions d’exemplaires, a été écrit et composé par Hardy elle-même.

Dans la même veine que Sheila, Johnny Hallyday, Eddy Mitchell et Sylvie Vartan, Hardy était un symbole de l’ère yéyé. Mais, en dépit de sa contemporanéité avec ces légendes de la chanson, elle a réussi à maintenir un écho auprès des jeunes générations, avec des artistes comme Étienne Daho qui ne cachait pas son admiration pour elle.

Dutronc et Hardy, une romance iconique

Au-delà de sa carrière musicale, Françoise Hardy laisse derrière elle une histoire d’amour emblématique avec Jacques Dutronc, rencontré lors de son succès avec la chanson “Et moi, et moi, et moi” en 1966. Leur amour a donné naissance à Thomas, lui-même chanteur, qui porte aujourd’hui avec courage la douleur de son départ.